Nieuwe spotgoedkope elektrische auto slijpt de messen

De voluit Hongguang Mini EV geheten en in 2020 op de Chinese markt gebrachte stadsauto van Wuling is een regelrecht schot in de roos gebleken. In de eerste elf maanden van vorig jaar rolden er in China maar liefst bijna 370.000 exemplaren van de omgerekend zo'n €4.000 kostende auto uit de showroom en daarmee is het met afstand de populairste elektrische auto van China. De Hongguang Mini EV is niet enig in zijn soort, zo heeft de Chinese fabrikant Chery deze QQ Ice Cream in de aanbieding. Dongfeng heeft het succes van de kleine elektrische blokkendoosjes met lede ogen aangezien, maar komt nu met een eigen variant.

Dit is de Dongfeng Fengguang Mini EV. Jawel, ook deze kleine hoekige stadsauto heet 'Mini EV'. De Mini EV van Dongfeng is net zo hoekig als het karretje van Wuling en staat ogenschijnlijk op net zulke kleine wielen. Volgens Chinese media is Dongfengs Mini EV op 5 mm na 3 meter lang. Daarnaast is hij 1,64 meter hoog, 1,5 meter smal en heeft hij een wielbasis van 1,96 meter. Daarmee is hij zo'n 5 centimeter langer de Mini EV van Wuling, maar dat is niet het enige vlak waarop Dongfengs kleintje de Wuling op papier overtreft. Zo krijgt de Fengguang Mini EV een elektromotor met 34 pk. Wulings Mini EV heeft een 17,8 pk elektromotor, al komt er van die auto ook een heuse open versie die 27 pk levert. Kan het nog kleiner? Zeker, dat bewees Wuling eerder in 2021 door de Nano EV naast de Mini EV te zetten.

Uitgebreide technische gegevens zijn er nog niet en wat beeldmateriaal betreft moeten we het met deze drie afbeeldingen doen. Wat vinden jullie, zou een dergelijk EV'tje iets voor Nederland zijn?