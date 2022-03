Changan Lumin: elektrisch kleintje met 41 pk

De 2,92 meter korte Hongguang Mini EV van Wuling is in China niet aan te slepen. Het elektrische stadskleintje heeft inmiddels meerdere concurrenten, onder meer van Dongfeng en Chery. Nu komt ook de Chinese fabrikant Changan met een elektrische auto dat vooral voor stadsgebruik is bedoeld.

Op deze foto's die we hebben opgedoken uit de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie zie je de Changan Lumin, een voor een kleine EV opvallend bonkig vormgegeven nieuwkomer. Hij meet 3,27 meter in de lengte en daarmee is hij een stukje groter dan zijn concurrenten, maar nog altijd geen kolos. Ter vergelijking: een Volkswagen Up nog zo'n 25 centimeter langer. Z'n relatief stevige voorkomen dankt de Lumin vooral aan zijn hoekig vormgegeven koets en z'n breedte van 1,7 meter. Changan geeft de Lumin opvallende koplampen die op ietwat slaperig kijkende oogjes lijken. De in de basis 805 kilo wegende Lumin heeft een 41 pk sterke elektromotor waarmee hij een topsnelheid van 101 km/h haalt. Helaas hebben we nog geen informatie over de inhoud van het accupakket en de actieradius.

Wat de subtitel van dit artikel met het verhaal te maken heeft? Welnu. In China hebben modellen geregeld meer dan één modelnaam. Naast een internationaal toe te passen modelnaam passen fabrikanten vaak ook een 'Chinese modelnaam' toe. In dit geval laat die zich naar het Engels vertalen als 'waxy corn', een plakkerig en wasachtige maïssoort. Wat de Lumin precies met de kleverige gewas te maken heeft? We hebben werkelijk geen idee, maar de maïssoort schijnt in vele industrieën toegepast te worden. Mogelijk is dat de link met de Lumin waarvan Changan ongetwijfeld ook hoopt dat hij overal opduikt.