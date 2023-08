Zorgen in Duitsland om tegenvallende verkoop elektrische auto's

De Duitse overheid heeft als doel gesteld dat er in 2030 15 miljoen elektrische auto's geregistreerd staan. Dat doel wordt bij lange na niet gehaald als de huidige ontwikkeling doorzet, zo waarschuwen experts volgens Automobilwoche. Momenteel zijn er zo'n 1,2 miljoen elektrische auto's in Duitsland en dat worden er volgens het Center of Automotive Management (CAM) in dit tempo 7 tot 8 miljoen in 2030.

Het hoofd van het Center for Automotive Research, professor Ferdinand Dudenhöffer, stelt dat dit voor een belangrijk deel komt door het 'chaotische subsidiebeleid'. Net als in Nederland wordt in Duitsland de aanschafsubsidie voor elektrische auto's (€4.500) beschikbaar gesteld voor een beperkt aantal auto's en dat zijn er dit jaar 31.000 minder dan vorig jaar. Bovendien gaat de maximale subsidie volgend jaar omlaag naar €3.000 en wordt het per 2025 zelfs geheel afgeschaft. Een afbouw die enigszins doet denken aan de Nederlandse situatie.

Volgens Dudenhöffer blijven elektrische auto's, ondanks de opkomst van goedkopere modellen, zonder subsidie voor veel mensen te duur en zal de komst van minder dure EV's niet zomaar voor een nieuwe opmars gaan zorgen. Stefan Bratzel van het CAM vindt dat de Duitse overheid nu aan zet is en dat dit een 'reality check' is. Men moet de doelen bij gaan stellen of maatregelen treffen om de huidige doelen te kunnen halen.