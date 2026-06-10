Hoogspanningsnetbeheerder TenneT luidt de noodklok. Al in 2030 kan Nederland niet meer aan de grote vraag naar elektriciteit voldoen. Het toenemende aantal elektrische auto's in Nederland speelt daarbij een rol.

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT waarschuwde eerder nog dat er in Nederland na 2030 meer dan de maximaal toegestane vier uur per jaar een tekort aan elektriciteit in Nederland zal zijn. Die verwachting is nu bijgesteld, maar niet in positieve zin. Niet na, maar ín 2030 zal er al meer dan vier uur een elektriciteitstekort zijn.

De vraag naar elektriciteit is sterk toegenomen en neemt de komende jaren verder toe. TenneT noemt daarbij de toename van het aantal elektrische auto's in Nederland als een van de oorzaken. De productiecapaciteit zou volgens TenneT beperkt blijven. Bij een elektriciteitstekort op piekmomenten, veelal in de ochtenden en avonden in de wintermaanden, kan het noodzakelijk worden om afnemers af te schakelen, waardoor lokaal stroomuitval kan ontstaan. Als er geen actie wordt ondernomen, kan het elektriciteitstekort volgens TenneT in 2035 oplopen tot wel 37 tot 46 uur.

TenneT dringt er bij het ministerie van Economische Zaken op aan maatregelen te nemen. Er zouden onder meer strategische reserves opgebouwd moeten worden.