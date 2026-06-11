Eerder dit jaar werd Tesla's Full Self Driving Supervised door de RDW goedgekeurd. Straks mag je ook in België je Tesla voor een groot deel zelf laten rijden.

Woon je in België, heb je een Tesla en kijk je enigszins jaloers naar al die Nederlanders die in een Tesla semi-autonoom door het verkeer gaan? Dan hebben we goed nieuws voor je. De Vlaamse minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft haar handtekening gezet onder het document dat Tesla's Full Self Driving (Supervised) in België toelaat.

Volgens De Ridder wordt Full Self Driving (Supervised) in België aanvankelijk gefaseerd uitgerold. Eerst krijgen enkele tientallen Tesla's er de beschikking over. Na een korte evaluatie volgt een reeks van 5.000 Tesla's. Uiteindelijk moet het semi-autonome rijsysteem voor alle daarvoor geschikte Tesla's beschikbaar worden.

Tesla's Full Self Driving (Supervised) is in Nederland, Litouwen, Estland en Denemarken al beschikbaar.

Met Tesla's Full Self Driving (Supervised) blijf je als bestuurder verantwoordelijk en moet je dus altijd opletten. Uitgebreid met je smartphone, laptop, tablet of een boek in de weer gaan, is er dus niet bij.