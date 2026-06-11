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De DS 3 is voortaan duizenden euro's goedkoper

Het nodige zetje?

Lars Krijgsman
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De DS 3 heeft grote moeite de Nederlandse particulier en de zakelijke rijder naar de showroom te lokken. Een stevige prijsverlaging van de Franse cross-over is misschien wel het zetje dat nodig is om de deurbel van de DS-dealers wél te doen rinkelen.

De prijzen van de DS 3 gaan met duizenden euro's omlaag, ongeacht of je voor een 145 pk sterke mild-hybride DS 3 Hybrid of voor een 156 pk sterke elektrische DS 3 E-Tense gaat. De mild-hybride DS 3 Hybrid Pallas wordt €3.150 goedkoper en kost vanaf nu €36.990. Voor een DS 3 Hybrid Performance Line betaal je voortaan €38.690. Dat is €2.250 minder dan voorheen. Nieuw is de Maison Sarah Lavoine-uitvoering. Voor die nieuwe topversie betaal je €39.490.

De elektrische DS 3 E-Tense is er als Pallas voortaan vanaf €38.990. Daarmee is de voordeligste elektrische DS 3 €2.400 goedkoper dan voorheen. De Performance Line zakt €1.500 in prijs en staat vanaf nu voor €40.690 op de prijslijst. Net als de DS 3 Hybrid is ook de DS 3 E-Tense er als Maison Sarah Lavoine. Daar vraagt DS minimaal €41.490 voor. De Étoile-uitvoering is uit het gamma verdwenen.

Vorig jaar zijn er van de DS 3 in Nederland slechts 52 exemplaren geregistreerd. In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn er slechts 7 stuks op kenteken gezet.

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