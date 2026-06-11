De volledig elektrische Mercedes-Benz GLC met EQ-technologie krijgt er een nieuwe variant bij. Die nestelt zich precies tussen de versies die al bestonden. Dit is de Mercedes-Benz GLC 300 4Matic.

De volledig elektrische Mercedes-Benz GLC met EQ-technologie werd als GLC 400 4Matic geïntroduceerd. Die 489 pk sterke variant schopt het dankzij een 94 kWh accu tot een rijbereik van 672 kilometer. Je tikt er minimaal €72.651 voor af. Voordat Mercedes-Benz er zelf ruchtbaarheid aan gaf, kon AutoWeek je onlangs de prijzen van de aanzienlijk mildere en achterwielaangedreven GLC 250 vertellen. Die biedt voor €63.939 een rijbereik van 646 kilometer. Nu is er een nieuwe variant die zich tussen de GLC 250 en de GLC 400 4Matic nestelt. Dit is de Mercedes-Benz GLC 300 4Matic.

Zoals zijn naam al aangeeft heeft de GLC 300 4Matic net als de GLC 400 4Matic vierwielaandrijving. Met 421 pk is hij meer dan potent. Hij schiet vanuit stilstand in 4,7 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Je mag er tot 2.400 kilo mee trekken.

De nieuwe variant heeft niet de 94 kWh accu die je in de GLC 400 4Matic aantreft, maar de 85 kWh accu van de GLC 250. Dat pakket levert de GLC 300 4Matic een rijbereik op van maximaal 613 kilometer. Daarmee is het de GLC met het kleinste elektrische bereik, al is ruim 600 kilometer ook meer dan bruikbaar. Snelladen kan met 320 kW.

De Mercedes-Benz GLC 300 4Matic kost minimaal €67.569. Voor dat geld krijg je de Business Solution-uitvoering. Hij is zo'n €3.500 duurder dan de GLC 250 Business Edition en ruim vijf mille goedkoper dan de GLC 400 4Matic Business Edition.