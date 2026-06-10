De Volvo EX40 heeft de titel 'populairste elektrische Volvo' van de EX30 overgenomen. Net als van de EX30 is er van de EX40 nu ook een variant met een extra grote bagageruimte. Dit is de Volvo EX40 Cargo.

Ruim anderhalf jaar na de lancering van de EX30 Cargo introduceert Volvo de EX40 Cargo. De Volvo EX40 Cargo is net als de EX30 Cargo van zijn achterbank ontdaan en dat levert hem een flinke bagageruimte op. Ideaal voor de ondernemers of bedrijven die geen grote elektrische bestelbus nodig hebben, maar die wel geregeld voor klusjes in stadscentra met een zero-emissiezone moeten zijn.

Je betaalt minimaal €2.095 (exclusief btw) voor de ombouw van een Volvo EX40 naar een EX40 Cargo. De EX40 wordt dan van zijn achterbank ontdaan en Volvo plaatst er een vlakke laadvloer voor in de plaats. Daarnaast blindeert Volvo de achterste zijruiten. Wie €900 extra inlegt, krijgt daarbij een scheidingsrek dat de bagageruimte van de voorstoelen scheidt. Volvo belooft verder dat er onder meer veiligheidsnetten, sjorogen, bindrails en zelfs op maat gemaakte opbergsystemen verkrijgbaar zijn. De ombouw is terug te draaien en dat betekent dat een EX40 Cargo ook weer een Volvo EX40 kan worden.

Volvo EX40 in Nederland

In 2025 was de EX30 met afstand de populairste nieuwe Volvo in Nederland. De grotere en dus ook duurdere EX40 weet de EX30 in de eerste vijf maanden van dit jaar voor te blijven. De Volvo EX40 moet dit jaar echter de XC60 voor zich dulden. Het verschil in registraties tussen de twee modellen is echter verwaarloosbaar. Van de Volvo XC60 is er in de eerste vijf maanden van dit jaar slechts één exemplaar meer geleverd dan van de EX40.

De Volvo EX40 is er in Nederland vanaf €42.995. Voor dat geld rijd je de Volvo EX40 Single Motor in Essential-uitvoering. Als Single Motor biedt de EX40 238 pk en een 67-kWh (netto) accu die een rijbereik van 479 kilometer mogelijk maakt. De EX40 is er ook als 252 pk krachtige Single Motor Extended Range met 79 kWh. Die combinatie helpt de SUV aan een actieradius van 575 kilometer. Uiteraard is de EX40 er ook als Twin Motor met twee elektromotoren en dus met vierwielaandrijving. Die is er in twee vermogensvarianten: als 408 pk sterke Twin Motor en als 442 pk sterke Twin Motor Performance. Net als in de Single Motor Extended Range zit in de EX40's Twin Motor de 79-kWh accu, in dit geval goed voor een bereik tot 540 kilometer.