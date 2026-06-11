De eerste en voorlopig enige elektrische auto die Lynk & Co in Nederland verkoopt, is vernieuwd. We hebben het dan natuurlijk over de Lynk & Co 02.

De elektrische Lynk & Co 02 blijft wat betreft populariteit mijlenver achter bij plug-in-broer 01. De 02 werd eind 2024 geïntroduceerd en was in 2025 in Nederland goed voor 368 registraties. Ter vergelijking: van de plug-in hybride 01 gingen in datzelfde jaar bijna 2.200 stuks over de toonbank. De registratieteller van de 02 staat over de eerste vijf maanden van dit jaar op 132 stuks. Om de aandacht enigszins op de 02 gericht te houden, is de 02 nu subtiel vernieuwd.

De Lynk & Co 02 van het nieuwe modeljaar is leverbaar in een nieuwe kleur (Onyx Black) en ook het interieur van de elektrische cross-over profiteert van noviteiten. Zo is er nieuwe microvezelafwerking op het dashboard en op de deurpanelen. De middenconsole is volgens het merk ruimer dan voorheen. Meer nieuws: de veiligheidsgordels zijn voortaan in het geel uitgevoerd, de auto is sneller te starten dan voorheen en Lynk & Co voegt een nieuwe functie aan de 02 toe: Hey Honk. Daarmee kun je met een druk op de knop een geluid afspelen dat men buiten de auto kan horen: ‘Applause’, ‘Excuse Me’ en ‘Bye Bye’. Meer speelse pret van Lynk & Co: voortaan kun je - als de auto geparkeerd staat - computerspellen streamen naar het infotainmentsysteem.

De Lynk & Co 02 kost minimaal €36.595. Voor dat geld krijg je de Core-uitvoering. Die biedt een rijbereik van 435 kilometer. Hoger op de lijst staat de More-uitvoering waar je €40.595 voor betaalt en die een bereik van 445 kilometer biedt.