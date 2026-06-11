In het segment van de Volkswagen Polo, Peugeot 208 en Opel Corsa is MG al actief met de hybride MG 3 Hybrid+. Straks heeft het ook een naar verwachting goedkope concurrent voor de elektrische modellen in die klasse!

De uitbreidingsdrift van het Chinese MG kent zijn weerga niet. Het merk lanceert het ene na het andere kersverse model en slingerde onlangs de IM5 en IM6 de kant van Europa op. Het merk komt ook met een naar verwachting goedkope elektrische auto in het segment van auto's als de Volkswagen ID Polo en Renault 5: de MG 2. MG's vice president Jozef Kaban gaf aan dat die kleine elektrische MG een heus designstatement 'met een Brits smaakje' wordt, een regelrecht hebbeding. Van die compacte elektrische nieuwkomer – een segment onder de nieuwe MG 4 Urban – kunnen we je nu de eerste beelden laten zien.

De MG 2 is nog niet helemaal klaar voor productie. MG neemt in juli twee studiemodellen mee naar het Goodwood Festival of Speed. Een daarvan belooft een vrij spectaculair apparaat te worden, de andere is een voorbode van een nieuwe elektrische hatchback die MG in 2027 in het B-segment introduceert. Het kan niet anders dan dat dát de MG 2 wordt. Op twee vrijgegeven teaserplaten zien we in ieder geval al wat flarden vrolijk ogend MG-design. Op de schimmige plaat van de voorzijde lijken we wat vleugjes Mini-invloeden te zien. Over Britse smaakjes gesproken...