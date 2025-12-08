Ga naar de inhoud
Zes landen vragen officieel om verruiming Europese 2035-regels

Stop het verbod

Lancia Ypsilon HF Line
Jan Lemkes

Zes Europese landen hebben een brief ondertekend waarin aan Ursula von der Leyen wordt gevraagd om het verbod op niet-elektrische personenauto’s per 2035 op te heffen.

Een jaartal is net als je leeftijd ook maar een getal, maar ‘2026’ klinkt en is toch weer een stuk dichterbij 2035 dan 2025 was. Misschien slaat de paniek onder Europese regeringsleiders daarom nu toe, al is de kans groter dat het iets te maken heeft met het feit dat de Europese Commissie vervroegd de plannen voor CO2-reductie rondom personenauto’s gaat herzien. Zes landen smeken Commissievoorzitter Ursala von der Leyen dan ook om af te zien van het volledige verbod op de verkoop van nieuwe, niet-elektrische personenauto’s na 2035.

Overkoepelend Europees persbureau ENR meldt dat Donald Tusk van Polen, Viktor Orban van Hongarije, Robert Fico van Slowakije, Giorgia Meloni van Italië, Petr Fiala van Tsjechië en Rosen Zelazkow van Bulgarije allemaal een brief hebben ondertekend die in het kort daarop neerkomt. In de brief zou worden gewezen op de verslechterde concurrentiepositie van Europese autobouwers. Ook zouden de regeringsleiders hebben gesteld dat “er geen wonderoplossing bestaat” voor de Europese wens om het wagenpark compleet te vergroenen. De ondertekenende lidstaten stellen dan ook dat het beter zou zijn om de regels te verruimen en ook na 2035 nog alternatieven als plug-in hybrides en EV’s met range extender toe te staan.

In het genoemde rijtje is Polen min of meer een nieuwkomer, want in 2022 maakten we al eens melding van bezwaren van de andere vijf. Kritiek op de 2035-regels beperkt zich echter zeker niet tot deze zes ‘dwarsliggers’: ook uit Duitsland klinken bezorgde geluiden, terwijl zelfs de Nederlandse Tweede Kamer inmiddels heeft aangegeven geen fan te zijn van het dreigende verkoopverbod.

Elektrische Auto

