De weerstand tegen het EU-verbod op de verkoop van nieuwe auto's die CO2-uitstoten groeit. De Duitse bondskanselier Friedrich Metz richt zich tot de Europese Commissie met het verzoek dat het de plannen herziet.

Per 2035 is het niet meer toegestaan om in de Europese Unie nieuwe auto's te verkopen die CO2 uitstoten. Dat betekent effectief het eind van de verkoop van nieuwe auto's met een verbrandingsmotor. Onder meer de Duitse economie - die sterk op de eigen auto-industrie leunt - zal daar een stevige tik van krijgen. Dat weet de Duitse bondskanselier Friedrich Merz ook; hij trekt gewapend met pen en papier ten strijde.

Merz zegt ten overstaan van internationale pers dat hij een brief gaat schrijven aan Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. Daarin dringt de bondskanselier er bij de Europese Commissie op aan het 'verbod' te herzien. Dat meldt onder meer Automotive News. Merz is onder meer voorstander van het langer mogelijk maken hybride auto's te verkopen.

De Europese Commissie gaf eerder al aan het voornemen te evalueren. In december verwachten we meer daarover te horen.