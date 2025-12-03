De Tweede Kamer wil dat het kabinet in Brussel pleit tegen het verbod op nieuwe brandstofauto's in 2035. Een motie van PVV-Kamerlid Hidde Heutink die daarom vraagt, is woensdag aangenomen. Ook VVD, 50PLUS, DENK, SGP, JA21, BBB en FVD steunden het voorstel.

Auto's die vanaf 2035 op de markt komen, mogen volgens Europese afspraken geen CO2 meer uitstoten. Brandstofauto's die al rondrijden, blijven dus toegestaan. De Europese Commissie evalueert dit verbod en komt mogelijk met aanpassingen.

"Het kabinet heeft begrip voor de uitdagingen waar de auto-industrie nu voor staat", meldt demissionair minister Robert Tieman (Infrastructuur en Waterstaat, BBB) in zijn antwoord op Kamervragen. Volgens de minister is het goed dat er meer elektrische auto's komen, "maar we moeten ook niet blind zijn als het knelt". Hij wilde eerder nog niet vooruitlopen op het standpunt dat Nederland in Brussel inneemt.

Heutink schrijft dat het verbod "schade toebrengt aan de economie in Nederland en in Europa". Volgens Tieman zou het juist schadelijk zijn om de overstap op elektrische auto's los te laten. Dat zou "voor de investeringszekerheid en betrouwbaarheid richting ons bedrijfsleven niet goed zijn".

Nederland heeft enkele jaren geleden voor het EU-verbod op nieuwe brandstofauto's gestemd. Inmiddels dringen meerdere landen aan op herziening, waaronder Duitsland.