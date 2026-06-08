De nieuwe Hyundai Ioniq 3 ziet er eigenwijs uit en is bijna klaar voor Nederland. De Ioniq 3 wordt duizenden euro's goedkoper dan de Kia EV3 en wordt ook flink goedkoper dan grote broer Hyundai Kona.

Met het design van de nieuwe Ioniq 3 knipoogt Hyundai in zekere zin naar de markante Hyundai Veloster van weleer. De Ioniq 3 tapt echter uit een heel ander vaatje. Zowel letterlijk als figuurlijk, want de Hyundai Ioniq 3 is helemaal elektrisch. Hij is 4,16 meter lang en is daarmee zo'n 15 centimeter korter dan de Kona Electric. Wel heeft de Hyundai Ioniq 3 twee centimeter meer tussen de voor- en achteras. Zijn wielbasis van 2,68 meter deelt de Ioniq 3 dan ook met de populaire Kia EV3, al is die Kia wat formaat betreft weer beter vergelijkbaar met de Kona. Vergelijkbaar met de Kia EV2 is hij ook niet helemaal. De EV2 is kleiner en heeft ook een bijna 10 centimeter kleinere wielbasis. De Hyundai Ioniq 3 gaat in Nederland naar verwachting minder dan €30.000 kosten.

Een exacte vanafprijs hebben we nog niet, maar de indicatieprijs van zo'n 30 mille wijst erop dat de Ioniq 3 wat prijsstelling betreft een stap onder de Kona Electric komt te staan. Die is er vanaf zo'n €37.000 en biedt voor dat geld 135 pk, een 48,6-kWh accu en een bereik van 380 kilometer. De goedkoopste Hyundai Ioniq 3 heeft naar verwachting 147 pk en krijgt een 42,2-kWh accu. Die variant moet zo'n 335 kilometer ver komen op een volle accu. Snelladen kan met 119 kW, met de Kona met maximaal 100 kW. Een beetje wikken en wegen dus.

De Hyundai Ioniq 3 is er straks, behalve met een 42,2-kWh accu, ook met een 61-kWh accu. De variant met grotere batterij is met 135 pk iets minder potent. De Ioniq 3 met het grootste bereik heeft een actieradius van 496 kilometer.

De iets grotere Kia EV3 is er vanaf €36.995 en biedt dan 204 pk, een 58,3-kWh accu en een rijbereik van 436 kilometer. De kleinere Kia EV2, waarmee de Ioniq 3 zijn aandrijflijnen deelt, is er vanaf €27.595. We gokken dat de vanafprijs van de Ioniq 3 iets daarboven komt te liggen.

Daadwerkelijke prijzen volgen in aanloop naar de Nederlandse marktintroductie later dit jaar.