Chinese M8, maar dan van Trumpchi

In Europa is de full-size MPV op sterven na dood, maar in onder meer grote delen van Azië is de carrosserievariant nog altijd volop in leven. Eerder vandaag wierpen we een blik op de vernieuwde Honda Odyssey, en nu treedt een Chinese MPV van een vergelijkbaar formaat in de schijnwerpers.

De Chinese autobouwer GAC Group heeft diverse merken in beheer, waarvan het in 2010 opgerichte Trumpchi er een is. Trumpchi verkoopt een hele reeks compacte en grote sedans en heeft naast een stel cross-overs en SUV's ook nog eens een tweetal MPV's op de menukaart staan. De grootste daarvan is de in 2017 gelanceerde GM8, een tegenspeler van de Buick GL8 en Toyota Alphard/Vellfire. Die GM8 is nu in China in gefacelifte vorm gepresenteerd. De dik 5 meter lange MPV ondergaat direct een naamsverandering en gaat voortaan als M8 door het leven.

Trumpchi verkoopt van de huidige GM8 een extra weelderige én langere versie die de Master Edition heet. Die variant heeft een meer uitgesproken snuit dan de gewone GM8. Die voorzijde krijgt nu ook een plek op het herziene reguliere type. Daarbij worden de Mercedes-achtige koplampen nagenoeg één op één overgeheveld naar de M8. Het grote verschil tussen de grille van de oude GM8 Master Edition en de nieuwe M8? Bij de gewijzigde MPV is het rooster opgebouwd uit horizontale lamellen. De rest van het exterieur blijft onaangeroerd en dat betekent dat de M8 gewoon weer een met chroomwerk overladen personenbus is met aan elke flank een schuifdeur.

Vanbinnen is de meeste aandacht besteed aan de inzittenden op de tweede zitrij. Niet alleen zit je hier- net als voorin - onder een glazen panoramadak, je zit er zo te zien ook riant. De stoelen zouden in een privéjet niet misstaan. Niet alleen zijn ze te verwarmen en te koelen, ze zijn zelfs voorzien van een massagefunctie. Het dashboard zelf wordt gemoderniseerd en GAC geeft de Trumpchi M8 niet alleen een herziene middenconsole, maar ook een compleet gewijzigde middentunnel. Op de motorenlijst staat een geblazen 2.0, een aan een achttraps automaat gekoppelde viercilinder die 252 pk en 390 Nm naar de voorwielen zendt. Of er ook weer een Master Edition volgt, is nog niet duidelijk.

Ook bij deze Chinese nieuwkomer geldt dat -ie niet naar Nederland komt. Is dat een gemis?