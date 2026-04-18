Een AutoWeek-lezer had gehoopt dat de rij-ervaring in zijn Zeekr 7X toch wat comfortabeler zou verlopen dan hoe het tot nu toe heeft ervaren. Onlangs stonden we stil bij gebruikersreviews van deze Chinese elektrische auto , deze man klom in de pen en stuurde ons een vraag over zijn probleem.

Erik Achterberg uit Leersum ging al eens bij Zeekr langs: “Mijn Zeekr 7X heeft een probleem met de rechtuitstabiliteit. Bij snelheden boven de 80 km/h rijdt hij niet strak op rechte stukken. Ik zit continu te corrigeren met twee handen aan het stuur. Het zijn weliswaar kleine stuurcorrecties, maar wel vermoeiend en ik sta constant ‘aan’. Relaxed is het niet, zeker bij wegversmallingen. Nu heeft Zeekr dit afgelopen december met een software-update willen oplossen. Het gaat nu iets beter, maar nog steeds niet goed. Tevens is de auto zonder resultaat uitgelijnd, waarbij ik vernam dat er meerdere klachten over bekend waren. Weten jullie of dit alleen softwarematig is op te lossen of is bijvoorbeeld een aanpassing aan de mechanische delen ook mogelijk? En waar moet ik dan zijn?”

Stuurbekrachtiging en rij-assistentiesystemen

Deze vraag hebben we voorgelegd aan Frank Bouman, elektronica-expert van ons panel: “Mijn eerste gedachten gaan uit naar de softwarematige afstemming van de stuurbekrachtiging en rij-assistent-systemen. Als volgens u uw auto op de juiste wijze en volgens Zeekr-specificatie is uitgelijnd, dan zou, mechanisch gezien, de wielophanging correct afgesteld moeten zijn. Daar valt dan niet meer aan te tornen. Als dit een meermaals gehoorde klacht van Zeekr-berijders is, dan volgen er mogelijk meer updates. Ik vermoed dat daarop gewacht moet worden, omdat uw auto vermoedelijk ook nog in de garantieperiode zit.”

'Documenteer klachten zorgvuldig'

Deze vraag is echter ook geschikt voor onze panellid die vragen over hybrides en EV's beantwoordt, Johan Nijen Twilhaar van Innovam: “Uit diverse recente gebruikerservaringen blijkt dat het door u beschreven probleem breed voorkomt bij de Zeekr 7X en dat dit tot op heden niet volledig is verholpen, ook niet na software-updates of uitlijning. Op basis van de beschikbare informatie is een volledige oplossing waarschijnlijk niet uitsluitend softwarematig te realiseren. Een combinatie van software-optimalisatie en mechanische of ondersteltechnische aanpassingen lijkt noodzakelijk. Mijn advies is daarom: informeer bij Zeekr of er een geplande update beschikbaar komt die specifiek gericht is op verdere verbetering van het stuurgedrag. Uit de updatehistorie blijkt dat Zeekr aan optimalisaties werkt, maar dat het onderliggende probleem nog niet volledig is aangepakt. Documenteer uw klachten daarbij zorgvuldig, bij voorkeur met videobeelden. Dit kan ondersteuning bieden bij een eventueel beroep op garantie of non-conformiteit.”

Meerdere 7X-rijders melden het

Het lijkt een kwestie van tijd dat Zeekr iets moet gaan doen want in de 'Praktijkervaring Zeekr 7X' hebben we al een alinea aan het nerveuze stuurgedrag gewijd, omdat meerdere reviewers het in praktijkervaringen vermelden (zoals JNT ook al aanhaalt): Op hogere snelheden ervaren de 7X rijders echter wat minder comfort, een rechtstreeks gevolg van de slechte rechtuitstabiliteit. “Ik heb een Long Range en de rechtuitstabiliteit bij snelheid vanaf 70 km per uur is erg slecht en dat is een veelgehoorde klacht die nog steeds niet is opgelost. Je zit continu bij te sturen wat erg vermoeiend is en bij wegversmallingen gevaarlijk”, laat een Zeekr-rijder weten. Een ander schrijft: “Wel is de auto wat nerveus in het stuurgedrag bij wat hogere snelheden. Dit is echt wennen in het begin. Ik merk geen verschil in de verschillende stuurstanden die je kunt instellen.”