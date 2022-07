Polestar 3: prijzen en specificaties nu al bekend!

Het modellengamma van Polestar bestaat nog even uit enkel de Polestar 2. Daar voegt het merk in oktober de 3 aan toe. De Polestar 3 is een elektrische SUV waar het merk vooralsnog alleen een tweetal afbeeldingen en summiere informatie van heeft vrijgegeven. Ruimschoots voor de onthulling van de Polestar 3 kan AutoWeek je exclusief uitgebreide technische specificaties en zelfs al de prijzen melden.

Afmetingen

De Polestar 3 is 4,9 meter lang en heeft een wielbasis van 2,99 meter. De gelikt gelijnde elektrische SUV is daarmee slechts zo'n 5 centimeter korter dan de Volvo XC90. De wielbasis van de Polestar 3 is vrijwel gelijk aan die van de XC90 (+1 mm). Met ingeklapte zijspiegels is de Polestar 3 1,97 meter breed. De bagageruimte bedraagt 484 liter. Gooi je de achterbank plat, dan kun je in de Polestar 3 tot 1.411 liter aan spul meezeulen.

Motoren en actieradius

AutoWeek heeft ook de technische specificaties van in ieder geval twee aandrijflijnen te pakken. De Polestar 3 komt als Long Range Dual Motor én als Performance. De Long Range Dual Motor heeft een 111-kWh accu die goed is voor een WLTP-actieradius van op papier tot 610 kilometer. De twee elektromotoren zijn samen 489 pk en 840 Nm sterk. Daarmee sprint de Polestar 3 Long Range Dual Motor in 5 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid bedraagt 210 km/h.

De Polestar 3 Performance heeft dezelfde 111-kWh accu, maar heeft krachtigere elektromotoren. De twee elektromotoren van de Polestar 3 Performance stampen 519 pk en 910 Nm naar het asfalt. Daarmee accelereert de topversie in 4,7 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Ook de Performance-uitvoering heeft een topsnelheid van 210 km/h. Wel is de actieradius van de Polestar 3 Performance kleiner dan die van de 3 Long Range Dual Motor. De Polestar 3 Performance komt tot 560 kilometer ver op een volle accu.

Helaas kunnen we je de Polestar 3 nog niet vanuit meer hoeken laten zien en is vooralsnog ook onbekend hoe het interieur eruit komt te zien. Wel is overduidelijk dat de Polestar 3 wordt overladen met designelementen van de Precept Concept. Zo wordt de Polestar 3 de eerste auto van het merk met een sterk eigen front. Minder Volvo, meer Polestar.

Prijzen Polestar 3*

De Polestar 3 Dual Motor Long Range heeft een voorlopige fiscale prijs van €88.600. Daar komen de nog onbekende kosten van rijklaarmaken bovenop. De voorlopige fiscale vanafprijs van de Polestar 3 Performance bedraagt €95.200. Ook hier geldt dat de nog onbekende kosten voor rijklaarmaken er bijkomen.

Accu Actieradius Motoren Vanafprijs* Polestar 3 Dual Motor Motor Long Range 111 kWh 610 kilometer 489 pk, 840 Nm € 88.600 Polestar 3 Dual motor Long Range Performance 111 kWh 560 kilometer 519 pk, 910 Nm € 95.200

*= voorlopige fiscale vanafprijs, exclusief kosten rijklaarmaken

Uitrusting

Standaard zit de Polestar 3 al behoorlijk goed in zijn spullen. De Polestar 3 Dual Motor Long Range heeft standaard luchtvering, een uitgebreid audiosysteem van Bowers & Wilkins en staat op 21-inch lichtmetalen wielen waar zich remmerij van Brembo achter schuilhoudt. Achter het stuurwiel zit een 9-inch groot digitaal instrumentarium. Het infotainmentscherm heeft een diameter van 14,5 inch en is daarmee bepaald niet klein. Een glazen panoramadak is standaard, hetzelfde geldt voor over drie zones gescheiden klimaatregeling, soft-close portieren en een uitgebreide reeks passieve en actieve veiligheidssystemen.

De Polestar 3 Performance staat op 22-inch wielen en heeft onder meer geventileerde stoelen met nappalederen bekleding, goudkleurige veiligheidsgordels en zwarte afwerking in het interieur.

Polestar 3, 4 en 5

Het prijsverschil tussen de Polestar 2 (vanaf €48.200) en de €88.600 kostende Polestar 3 is aanzienlijk. Het is echter goed mogelijk dat Polestar op termijn ook mildere aandrijflijnen naar de 3 brengt die de vanafprijs gaan drukken. Daarnaast moet je de Polestar 3 niet zien als een auto die een stapje boven de Polestar 2 staat. In 2024 komt namelijk de Polestar 4, een kleinere SUV die tussen de Polestar 2 en 3 in komt te staan. In 2025 komt Polestar met de 5. Dat is de productieversie van de Polestar Precept Concept, die als vlaggenschip gaat fungeren. De Polestar 5 kon AutoWeek eerder al vanuit alle hoeken laten zien.