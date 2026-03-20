'Eerste exportoverschot Chinese auto-industrie op EU'

China heeft vorig jaar voor het eerst meer auto's en auto-onderdelen geëxporteerd naar de Europese Unie dan geïmporteerd uit het landenblok. Dat schrijft consultancybureau EY in een nieuwe analyse.

De export van de EU naar China daalde met ruim een derde tot een waarde van 16 miljard euro, volgens het rapport. Sinds 2022 is de export meer dan gehalveerd, stelt EY. Tegelijkertijd steeg de import uit China vorig jaar 8 procent naar 22 miljard euro.

Chinese automerken wonnen vorig jaar terrein op Europese markten met elektrische auto's. Daarnaast is China een belangrijke exporteur van batterijen voor auto's, die een steeds belangrijker onderdeel zijn. Europese autofabrikanten hadden juist last van zwakke exportmarkten en stijgende kosten.

De auto-industrie in Duitsland, in Europa de belangrijkste autofabrikant, had vorig jaar nog wel een exportoverschot op China. Autofabrikanten uit het Aziatische land hebben het moeilijk op deze markt, waar merken als BMW, Volkswagen en Mercedes erin slagen hun marktaandeel te verdedigen, zegt kenner Constantin Gall van EY.

Maar het verschil wordt volgens EY wel kleiner. Zo halveerde de uitvoer van Duitse auto's en auto-onderdelen naar China vorig jaar, terwijl de import uit het Aziatische land met tweederde steeg.