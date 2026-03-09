Zeekr X: meer kracht, sneller laden en zelfs meer ruimte

De Zeekr X krijgt een flinke technische opfrisser. Het duurdere en grotere neefje van de Volvo EX30 wordt sterker, kan sneller laden en is ook nog eens ruimer dan hij ooit is geweest.

De Zeekr X is sinds medio 2023 in Nederland te koop. Met in totaal 789 geregistreerde exemplaren is de Zeekr X in Nederland geen daverend succes. De elektrische cross-over deelt zijn basis met de Volvo EX30 en was er met twee aandrijflijnen. Die aandrijflijnen zijn nu flink verbeterd.

De elektrische Zeekr X was er als Long Range RWD en als Privilege AWD. Beide versies hadden een 64-kWh (netto) accupakket en konden met 150 kW DC-laden. De Long Range RWD werd voortgestuwd door een 272 pk sterke elektromotor, de Privilege AWD had twee elektromotoren die samen 428 pk op de been brachten. De 64-kWh NMC-accu maakt in de Zeekr X Long Range RWD plaats voor een fonkelnieuwe 61-kWh LFP-accu. Of dat een bruto- of nettowaarde is, vermeldt Zeekr niet. Evenmin wordt duidelijk wat de nieuwe accu voor het rijbereik betekent. We zijn hierover in afwachting van een reactie van Zeekr. Voorheen kwam de Long Range RWD-versie 440 kilometer ver zonder bij te laden. Wel weten we dat de Zeekr X Long Range RWD voortaan met 230 kW in plaats van 150 kW kan snelladen.

Er verandert meer. Zo gaat het vermogen van zowel de Zeekr X Long Range RWD als Privilege AWD met 68 pk omhoog. De Long Range RWD brengt nu dus 340 pk op de been, terwijl de Privilege AWD het voortaan zelfs tot 496 pk schopt. Met dat nieuwe vermogen ramt de Zeekr X AWD Privilege zich vanuit stilstand in 3,7 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Daarmee is de vernieuwde versie op de 0-100-sprint vier tiende van een seconde rapper dan het origineel.

Er zijn niet alleen technische wijzigingen. Zo zijn de middentunnel en de middenconsole anders vormgegeven. De middenarmsteun is vernieuwd en is voortaan middels een nieuw deel met daarin bekerhouders, een opbergvak en een inductielader voor telefoons met de middenconsole verbonden. Ook interessant: de bagageruimte is met 47 liter vergroot. Handig! Minstens zo handig is het feit dat de Zeekr X voortaan een skiluik heeft.

Uitgebreide technische specificaties volgen, samen met de Nederlandse prijzen, in mei.