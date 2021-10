Geely's Tesla-rivaal Zeekr 001: ook naar Europa

Geely's submerk Zeekr heeft de eerste exemplaren van de op papier interessante 001 gebouwd. We hebben nu meer informatie over de Zeekr 001, een veelbelovende EV die op termijn ook naar Europa komt.

De Chinese gigant Geely heeft tal van merken in beheer. Van Volvo en Polestar tot Lotus, Lynk & Co en Geometry. De recentste toevoeging aan het nu negen merken tellende portfolio van Geely is Zeekr, een merk waarmee Geely zich op het 'premiumsegment' van het elektrische deel van autoland gaat richten. Overlapt dat dan niet met Polestar? Zonder meer, en wat design betreft ook nog eens met de auto's van Lynk & Co, als we het front van Zeekr's eerste productiemodel zo zien.

Ongeacht de rol die Zeekr in het portfolio van Geely gaat spelen, is de eerste auto van het merk een interessante. De toepasselijk 001 geheten 4,95 meter lange eerstgeborene van Zeekr heeft een 100 kWh accu in zijn bodem die de auto een actieradius van zo'n 700 kilometer moet geven. Wie een dergelijk bereik niet per se hoeft te benaderen, kan de vierwielaangedreven Zeekr 001 dankzij twee samen 545 pk en 768 Nm sterke elektromotoren in 3,8 seconden naar de 100 km/h jagen. De Zeekr 001 maakt gebruik van Geely's Sustainable Experience Architecture-platform (SEA), een platform dat onder meer 800v-boordspanning en dus korte laadtijden mogelijk maakt.

De eerste exemplaren van de Zeekr 001 zijn al in het Chinese Ningbo geproduceerd. Geely heeft plannen om Zeekr binnen enkele jaren ook in Europa te introduceren. Eerst is de Chinese markt aan de beurt. Zeekr plaatst eind dit jaar in tien grote steden een eigen netwerk van 360 kW-laadstations. De Supercharger (V3, 250 kW) voorbij. De Zeekr 001 is overigens de productieversie van de Lynk & Co Zero Concept die vorig jaar werd gepresenteerd. Het is opvallend dat Geely van die nadrukkelijk als Lynk & Co getekende concept-car een Zeekr heeft gemaakt.