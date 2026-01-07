Zeekr verkoopt in Nederland momenteel de 001, de X en de 7X. Op de beursvloer van het Autosalon van Brussel parkeert het merk eerdaags zijn volgende nieuwe model voor Europa. Via zijn sociale kanalen slingert Zeekr daar al een duistere afbeelding van het web op, waarop de voorzijde van de nieuwkomer enigszins is te zien. We hebben de foto ietwat opgepoetst en kunnen je derhalve vertellen wat de volgende Zeekr voor Nederland is: de 7 GT.

Het vooraanzicht van de auto op de foto's lijkt sterk op dat van de vierdeurs Zeekr 007, al geven de verticale openingen aan weerszijden van de voorbumper weg dat dit niet de 007 is, maar de stationwagonbroer daarvan. Die heet in thuisland China 007 GT, maar gaat in exportmarkten - waaronder Europa - Zeekr 7 GT heten.

De Zeekr 7 GT is een elektrische lifestyle stationwagon die in marketinguitingen van Zeekr vast een shooting brake genoemd zal worden. Hij is 4,86 meter lang, heeft een wielbasis van 2,93 meter en is altijd elektrisch aangedreven. Er komt een 421 pk sterke versie met achterwielaandrijving en een maar liefst 646 pk sterke versie met twee elektromotoren en dus vierwielaandrijving. In China is de Zeekr er met een 75 kWh LFP-accu en met een 100 kWh NMC-batterij. Later deze week meer!