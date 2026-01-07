Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Zeekr 7 GT: elektrische stationwagon is volgende Zeekr voor Nederland

007 verliest een 0

19
Zeekr 7 GT
Zeekr 7 GTZeekr 7 GTZeekr 7 GTZeekr 7 GTZeekr 7 GTZeekr 7 GTZeekr 7 GTZeekr 7 GTZeekr 7 GT
Lars Krijgsman

Deze week slaan de deuren van het Autosalon van Brussel open. Zeekr zet er zijn volgende nieuwe model voor Europa neer: de Zeekr 7 GT.

Zeekr verkoopt in Nederland momenteel de 001, de X en de 7X. Op de beursvloer van het Autosalon van Brussel parkeert het merk eerdaags zijn volgende nieuwe model voor Europa. Via zijn sociale kanalen slingert Zeekr daar al een duistere afbeelding van het web op, waarop de voorzijde van de nieuwkomer enigszins is te zien. We hebben de foto ietwat opgepoetst en kunnen je derhalve vertellen wat de volgende Zeekr voor Nederland is: de 7 GT.

Zeekr 7 GT

De Zeekr 7 GT heet in China 007 GT.

Het vooraanzicht van de auto op de foto's lijkt sterk op dat van de vierdeurs Zeekr 007, al geven de verticale openingen aan weerszijden van de voorbumper weg dat dit niet de 007 is, maar de stationwagonbroer daarvan. Die heet in thuisland China 007 GT, maar gaat in exportmarkten - waaronder Europa - Zeekr 7 GT heten.

De Zeekr 7 GT is een elektrische lifestyle stationwagon die in marketinguitingen van Zeekr vast een shooting brake genoemd zal worden. Hij is 4,86 meter lang, heeft een wielbasis van 2,93 meter en is altijd elektrisch aangedreven. Er komt een 421 pk sterke versie met achterwielaandrijving en een maar liefst 646 pk sterke versie met twee elektromotoren en dus vierwielaandrijving. In China is de Zeekr er met een 75 kWh LFP-accu en met een 100 kWh NMC-batterij. Later deze week meer!

19 Bekijk reacties
Zeekr Elektrische Auto

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Zeekr X AWD Privilege 69 kWh | 429pk | 0-100 3.8sec | Full Options | Panoramadak | Head Up Display | Sfeerverlichting | Leer | Electr stoelen + memory + massage + koeling + verwarming

Zeekr X AWD Privilege 69 kWh | 429pk | 0-100 3.8sec | Full Options | Panoramadak | Head Up Display | Sfeerverlichting | Leer | Electr stoelen + memory + massage + koeling + verwarming

  • 2024
  • 22.928 km
€ 35.990
Zeekr X RWD Long Range 69 kWh Pano dak | ACC | HUD | Yamaha audio | 446 km actieradius

Zeekr X RWD Long Range 69 kWh Pano dak | ACC | HUD | Yamaha audio | 446 km actieradius

  • 2025
  • 7.387 km
€ 42.490
Zeekr 001 AWD Privilege 100 kWh

Zeekr 001 AWD Privilege 100 kWh

  • 2024
  • 42.302 km
€ 52.950

Lees ook

Nieuws
Zeekr 7X Business Edition

Zeekr 7X €3.000 goedkoper door Business Edition

Nieuws
Euro NCAP Polestar 4

Vijf NCAP-sterren voor Lynk & Co 02, Polestar 4, vier voor Hyundai Inster

Nieuws
Zeekr 001 Sport Edition

Zeekr 001 Sport Edition: knaloranje klapstuk

Nieuws
Zeekr X

Zeekr X duizenden euro's goedkoper door nieuwe uitvoering

Autotest
Zeekr 7X

Dubbeltest: Kia EV6 GT vs. Zeekr 7x – Premium power voor een bescheiden budget

Lezersreacties (19)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.