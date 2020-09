Lynk & Co Zero brengt goed nieuws voor Volvo

Lynk & Co presenteert een nieuwe conceptauto, de Zero, die veel meer in petto heeft dan alleen een vooruitblik op de toekomst van Lynk & Co. De basis is namelijk een gloednieuw modulair EV-platform van moederbedrijf Geely. Dat gaan we natuurlijk ook terugzien bij Volvo en Polestar.

Geely heeft de afgelopen drie jaar een splinternieuw schaalbare EV-platform klaargestoomd. Het krijgt de naam SEA mee, dat staat voor Sustainable Experience Architecture. Het gaat om een 'open source' basis, dat betekent dat Geely het openstelt voor andere fabrikanten om te gebruiken en verbeteren. Volgens Geely is het namelijk essentieel om met vereende krachten te werken aan schonere mobiliteit en minder impact op het klimaat. Nobel natuurlijk, maar eerst zullen de diverse dochtermerken van Geely hiervan gaan profiteren. Voor ons hier in Europa is dat natuurlijk vooral interessant wegens Volvo en Polestar.

De basis is volgens Geely enorm flexibel, dus kan voor allerlei segmenten en aandrijflijnconfiguraties gebruikt worden. Eén, twee of drie elektromotoren, eventueel aangevuld met een range-extender, het moet allemaal kunnen. Daarbij heeft Geely motoren ontwikkeld voor op deze basis die acceleraties van 0-100 km/h in 'minder dan 3 seconden' mogelijk maken. Ook moet de plaatsing van de accupakketten ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk binnenruimte behouden blijft en dat de accu's bijdragen aan de stijfheid én botsveiligheid van de auto.

Het klinkt allemaal veelbelovend en reken maar dat we hier in de nabije toekomst veel van gaan zien. Volledig elektrische modellen van onder meer Volvo en ook nieuwe EV's van Polestar zullen hier waarschijnlijk ergens in de komende vijf jaar al gebruik van gaan maken. Reken dus maar dat er voor die merken veel meer mogelijk gaat worden op elektrisch gebied.

Zero Concept

Voordat het zover is, krijgt Geely's jonge elektrische merk Lynk & Co de eer om het spits af te bijten met de SEA-basis. De Zero Concept op de foto's is de auto die, zo lijkt het, in ongeveer de hier gepresenteerde vorm volgend jaar al op de markt verschijnt op het SEA-platform. De carrosserievorm is wat moeilijk te plaatsen; Lynk & Co spreekt zelf over een 'touring coupé'. Om een idee te krijgen van de afmetingen: de wielbasis is 3 meter lang, rond de 20 centimeter langer dan auto's als de Polestar 2 en de Tesla Model 3.

Heel veel doet Lynk & Co niet uit de doeken over de auto, de volledige onthulling staat immers gepland voor de Beijing Motor Show die komend weekend van start gaat. Wat men al wel kwijt wil, is dat de productieversie een actieradius van 700 km (NEDC) krijgt én in staat zal zijn om in minder dan 4 seconden naar 100 km/h te versnellen. Verder krijgt de auto over-the-air updates voor infotainment en andere digitale zaken en zal er een met 'toonaangevende' kunstmatige intelligentie functionerende stemassistent aanwezig zijn.