Zeekr 009: elektrische MPV van zustermerk Volvo

Zeekr is een van de vele merken van Volvo's moederbedrijf Geely. Het portfolio van Zeekr bestaat vooralsnog uit slechts één elektrisch model, maar daar komt er in de vorm van deze 009 eentje bij. De 009 is ook helemaal elektrisch. Het is echter geen cross-over of SUV, maar een MPV.

Tegenwoordig moet je de MPV op de Europese automarkt met een vergrootglas zoeken, maar elders in de wereld is de ruimtereus nog altijd volop in leven, waaronder in China. Volvo's zustermerk Zeekr gaat zich ook aan de MPV wagen en hangt er direct maar een elektrische aandrijflijn in.

Zeekr ken je wellicht nog van de 001, een elektrische cross-over die eigenlijk als Lynk & Co was bedoeld maar opdroogde als de eerste productieauto van Zeekr. Zeekr gaat alleen elektrische auto's verkopen en houdt het natuurlijk niet bij de 001. Het bedrijf geeft twee duistere teaserplaten vrij van de 009 en dat belooft een elektrische MPV te worden. De 009 krijgt veel meer dan de 001 een eigen gezicht en dat is goed nieuws voor de Chineze Zeekr-rijder die zijn 001 teveel op auto's van Lynk & Co vindt lijken.

De Zeekr 009 maakt net als de 001 waarschijnlijk gebruik van Geely's Sustainable Experience Architecture (SEA)-platform, een basis die je straks ook bij Volvo en Polestar tegen gaat komen en waar ook varianten van door Smart en Lotus worden gebruikt voor achtereenvolgens de #1 en de Eletre. De Zeekr 009 krijgt een hoge neus met daarin een vierkante, verlichte 'grille' met aan weerszijden ervan hoekige koplampen. Reken op een MPV van minimaal 5 meter lang die in thuisland China auto's als de Mifa 9 van Maxus van repliek moet gaan dienen. Of de 009 ook naar Europa komt? Dat is nog de vraag. Zeekr riep ooit ook de Europese markt tot zijn invloedsfeer te willen rekenen, maar daar hebben we niets meer van gehoord. Andere grote maar lang niet altijd elektrische MPV's in China zijn auto's als de Trumpchi M8, de Buick GL8 en de Roewe iMax8.

Zouden MPV's met elektrische aandrijflijnen doordat ze in Nederland de bpm-straf ontlopen en derhalve relatief gunstig geprijsd kunnen worden een potentieel succesvolle markt aanboren? We zijn benieuwd naar jullie meningen!