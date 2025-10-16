Volvo heeft een feestje te vieren. Het meldt trots dat het zijn vier miljoenste auto op het SPA-platform heeft gebouwd. Het feestvarken is de XC90, een SUV die net als de basis eronder al heel lang meedraait.

Onder meer dankzij moederbedrijf Geely heeft Volvo de keuze uit heel wat modulaire platformen om zijn auto's op te parkeren. De EX30 staat op een van de vele varianten van het SEA-platform, evenals de in Nederland niet leverbare Volvo EM90. De boven de EX30 gepositioneerde XC40, EX40 en EC40 tronen op hun beurt op het CMA-platform. Dan zijn er ook nog SPA2- en SPA3-geheten stukjes hardware die je achtereenvolgens onder de Volvo EX90 en ES90 en onder de op stapel staande EX60 treft. Het SPA-platformavontuur begon in 2014 met de eerste generatie Scalable Product Architecture (SPA). Die basis is nog altijd in gebruik en inmiddels heeft Volvo er zijn vier miljoenste auto op geparkeerd.

De eerste generatie van Volvo's SPA-basis ken je vast wel. Het zit namelijk onder de laatste generaties van de Volvo S60, V60, S90, V90, XC60 en XC90. Ook de tot slechts 1.500 stuks gelimiteerde Polestar 1 en de in Nederland niet leverbare Lynk & Co 09 - een zustermodel van de XC90 - zetelen op een variant van het SPA-platform. De vier miljoenste Volvo die op het SPA-platform staat, is de aloude XC90. Deze rolde onlangs van de band in het Zweedse Torslanda. Leuk weetje: de XC90 was ook het allereerste model op het door Volvo nu gevierde platform.

Volvo draagt de SPA-basis een warm hart toe. “SPA heeft de transformatie van ons bedrijf tot een modern en premiummerk in gang gezet”, zegt Michael Fleiss, Chief Strategy and Product Officer van Volvo. “Tot op de dag van vandaag blijft het de basis voor enkele van de meest succesvolle Volvo-modellen in de geschiedenis en blijft het zich ontwikkelen naarmate we het verder verbeteren.” Het lijkt dus nog lang niet over en uit voor het SPA-platform.