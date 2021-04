Lynk & Co 09 is stiekem een Volvo XC90

Geely's Lynk & Co heeft de eerste afbeeldingen vrijgegeven van een nagelnieuwe SUV. We maken digitaal kennis met de 09, een auto die ondanks zijn typische Lynk & Co-design bekender is dan je zou denken.

Geely is een Chinese fabrikant met tal van merken in zijn zak, waaronder diverse merken die we ook in Europa kennen. Zo is Geely niet alleen eigenaar van Volvo, maar ook van Lynk & Co, Polestar en Lotus. Omdat Geely niet op zijn achterhoofd gevallen is, laat het diverse merken van dezelfde techniek profiteren. Zo staan tot op heden alle modellen van Lynk & Co - dat binnenkort ook naar Nederland komt - op het CMA-platform dat we ook onder de Volvo XC40, Polestar 2 en straks onder de Volvo C40 Recharge vinden. Lynk & Co heeft tijdens de Shanghai Motor Show de eerste informatie vrijgegeven over een nieuw topmodel dat op een ander van Volvo bekend platform staat.

Lynk & Co geeft de eerste platen vrij van een nieuwe grote SUV die luistert naar de naam 09. De Lynk & Co 09 staat op het SPA-platform van Volvo, een basis die we kennen van de 60- en 90-serie van Volvo. De Lynk & Co 09 is dankzij zijn eigenwijze front met hoog in de neus geplaatste led-dagrijverlichting en grote gapende muil typisch als Lynk & Co te herkennen, maar wie door z'n wimpers gluurt, ziet dat de 09 in feite een grondig aangepaste versie is van de Volvo XC90. De schouderlijn en raampartij en daklijn komen namelijk overeen met die van Volvo's grootste SUV.

De Lynk & Co 09 komt later dit jaar in China op de markt en wordt daar onder meer leverbaar met een mild-hybride aandrijflijn, een plug-in hybride aandrijflijn en als reguliere hybride. De mildste versie wordt 252 pk sterk, de krachtigste - de plug-in hybride met een 177 pk sterke elektromotor op de achteras - schopt het tot 431 pk. Of de Lynk & Co 09 op termijn ook naar Europa komt? Dat durven we nog niet te zeggen.