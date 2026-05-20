Volvo V60
 
Volvo gelooft in een toekomst voor stationwagons: 'We hebben lagere auto's nodig'

"Meer SUV"

Lars Krijgsman
Volvo verkoopt nog slechts één stationwagon en die loopt op zijn laatste benen. De hoogste baas van Volvo gelooft echter in een toekomst voor stationwagons. "We hebben lagere auto's nodig," aldus de topman van het merk.

Eind vorig jaar sloeg Volvo de orderboeken van de V90 met een doffe dreun dicht. Het merk dat misschien wel juist bekend staat om zijn hoekige stationwagons verkoopt momenteel nog maar één model met die carrosserievorm: de V60. De Volvo V60 werd onlangs technisch gemoderniseerd, maar met geboortejaar 2018 beginnen de jaren voor de auto te tellen. Is het bij Volvo na de V60 dan helemaal over en uit voor de SUV, en verkoopt daarna alleen nog maar SUV's, een grote liftback (ES90) en een MPV (EM90)? Waarschijnlijk niet.

Eerder liet product- en strategiebaas aan The Drive al doorschemeren dat het merk nog interesse heeft in stationwagons en Volvo-topman Håkan Samuelsson doet daar nog een schepje bovenop. Tegen Motor1 zegt de CEO dat de automarkt voor een te groot deel uit SUV's bestaat en dat 'lage auto's nodig zijn', onder meer vanwege de luchtweerstand en het rijbereik van auto's met een elektrische aandrijflijn.

Daarbij kan Samuelsson het zich niet voorstellen dat Volvo over vijf jaar alleen nog SUV's aanbiedt. Daarbij heeft de topman het over de Amerikaanse markt, waar de ES90 en EM90 momenteel niet geleverd worden en waar Volvo - naast de V60 - inderdaad alleen SUV's op het menu heeft.

