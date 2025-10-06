De Volvo V60 is van een uitstervende soort. Sedanbroer Volvo S60 wordt niet meer geproduceerd en de V60 heeft niet lang meer. Voordat we hem vaarwel kussen, introduceert Volvo de Performance Edition.

Volvo is de V90 inmiddels aan het uitzwaaien en ook kleine broer V60 heeft waarschijnlijk geen lange toekomst meer. Het is echter nog niet over en uit voor Volvo's concurrent van auto's als de BMW 3-serie Touring, Audi A5 Avant en Mercedes-Benz C-klasse Estate. Volvo voegt een nieuwe uitvoering toe aan het leveringsgamma van de V60. Die is er zelfs in twee versies, al valt hij enkel te combineren met de dikste motorversie.

Voor wie het gemist heeft: de Volvo V60 is nog leverbaar als 197 pk sterke mild-hybride B4 én staat in twee plug-in hybride smaken op de prijslijst. Wie rond wil stekkeren, kan voor de 350 pk krachtige V60 T6 AWD Plug-in Hybrid of voor de maar liefst 455 pk sterke V60 T8 AWD Plug-in Hybrid gaan. Het is die laatste en dus sterkste plug-in hybride V60 die nu als Performance Edition beschikbaar komt. Die vervangt de vorige uitvoeringen waarin de V60 T8 Plug-in Hybrid beschikbaar was.

De reguliere Plus- en Ultra-uitvoeringen waarin de Volvo V60 T8 Plug-in Hybrid leverbaar was, maken plaats voor de Plus Performance Edition en de Ultra Performance Edition. Net als bij de Plus- en Ultra-versies eerder, vallen beide Performance Editions te combineren met het Bright en Dark exterieurthema.

De Volvo V60 T8 AWD Performance Edition perst 92 elektrische kilometers uit zijn accu en snelt vanuit stilstand in 4,6 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Verder is Polestar Engineered Software standaard, net als zwarte logo's rondom.

Voor de V60 T8 AWD Plug-in Hybrid Plus Performance Edition ben je minimaal €58.995 kwijt. Voor de rijker uitgeruste Ultra Performance Edition vraagt Volvo €62.995. Dat is een goede deal! Ze zijn namelijk exact net zo duur als de 350 pk sterke V6 T6 AWD Plug-in Hybrid in Plus- en Ultra-uitvoering!