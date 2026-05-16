De Porsche 911 en de Austin Mini hebben hun opvolgers, de 928 en de Metro , ruimschoots overleefd. Onderstaande auto's boden ook nog een tijdje dapper weerstand.

Opel Rekord 1200 P1 (1960)

Nadat in augustus 1960 de eerste Opel Rekord P2 van de band loopt verschijnt van de Rekord P1 een uitgeklede versie die als Opel 1200 nog tot eind 1962 in productie blijft.

Volkswagen Golf Function (1991)

De Golf I weet als Volkswagen Citi Golf in Zuid-Afrika tot 2009 te overleven. Wanneer in september 1991 de Golf III verschijnt is het met de Golf II ook niet meteen afgelopen. Als Golf Function produceert Wolfsburg de tweede generatie nog tot december 1992 door.

BMW 1502 (1975)

Vlak voordat BMW in 1975 de 3-serie presenteert om de 02-reeks af te lossen, ziet een uitgeklede variant van de 1602 het levenslicht die als 1502 door het leven gaat en pas in 1977 uit productie gaat.

Fiat 127 Unificata (1983)

Begin 1983 presenteert Fiat de Uno als opvolger van de 127. De inmiddels tot 147 doorontwikkelde Braziliaanse versie van de 127 blijft in productie en wordt tot 1987 als 127 Unificata naar Europa gehaald.

Renault 5 Campus (1990)

Nadat Renault in 1990 de Clio presenteert blijft de Supercinq als R5 Campus nog tot 1996 in productie. De meeste Campussen verkoopt Renault in Engeland, bij afwezigheid van een rechtsgestuurde Twingo.

Mercedes-Benz CLC (2008)

Als in 2007 een nieuwe C-klasse verschijnt (de W204) krijgt de driedeurs Sportcoupé op basis van het oude model (de W203) in 2008 een W204-achtige neus en gaat daarna tot 2011 verder als CLC-klasse.

Daf 2900 en 3200 (1990)

We maken een stapje naar vrachtwagenland. Na de komst van de Daf 95 in 1987 blijft DAF gewoon 2800’s bouwen. In 1990 wordt de 2800 zelfs met stijlelementen van de 95 geüpgraded tot de 2900 en 3200. Die houden het vol tot het faillissement in 1993.

Volvo 240

Eigenlijk had de Volvo 740 in 1982 de 240 moeten opvolgen, en de 760 de 200-serie met zescilinders (de 264 ging er overigens wel meteen uit) maar de 240 mocht blijven. Sterker nog, die hield het vol tot 1993 en toen was de 740 al omgedoopt tot 940.

Volvo 340

Als we de 240 noemen moeten we uiteraard ook de 340 opvoeren. De 340 kwam als 343 op de markt en kende een wat moeizame start maar in de jaren 80 ging hij steeds beter verkopen. Dus toen zijn opvolger 440 in 1988 op de markt kwam, mocht de 340 gewoon aanblijven. In 1991 liep de laatste van de band.

Peugeot 206+ (2006)

De Peugeot 207 was de opvolger van de 206 maar omdat eind jaren 00 diverse budgetauto's op de markt kwamen, zoals de Dacia Logan en de Volkswagen Fox besloot Peugeot de 206 even aan te houden als betaalbaarder alternatief voor de 207. De 206 kreeg later zelfs een plusje achter zijn naam en ze gaven hem de neus van de 207. Tot en met 2012 hield de 206+ het vol.

Volkswagen Scirocco II (1988)

De Volkswagen Corrado was bij zijn komst in 1988 duidelijk een stap omhoog ten opzichte van zijn voorganger, de Scirocco. Maar hij was ook erg duur. Daarom besloot Volkswagen de Scirocco II te blijven bouwen. De nog op de Golf I gebaseerde Scirocco II mocht zelfs aanblijven tot 1992, terwijl voor de Corrado het doek viel in 1995.

Vauxhall Chevette (1979)

In Duitsland wordt de Vauxhall Chevette (wat in feite natuurlijk een C-Kadett is) verkocht naast de D-Kadett (1979) tot de Corsa komt (1982). Er staat alleen nergens een merknaam op, geen Opel, geen Vauxhall, alleen Chevette. En hij wordt via de Opel-dealers verkocht.

Citroën Traction Avant (1955)

De Citroën DS baart opzien als hij 1955 het levenslicht ziet. De opvolger van de Traction Avant lijkt rechtstreeks uit de toekomst te komen als je 'm afzet tegen zijn uit 1934 stammende voorvader. Tot de komst van de goedkopere broer van de DS, de ID mag de Traction Avant in het gamma blijven en kan hij in 1957 gaan genieten van een welverdiend pensioen.

Citroën DS (1974) De geschiedenis herhaalt zich. De DS mag nog een jaartje blijven, terwijl de CX al in 1974 zijn opwachting maakt. Zoals de DS aanvankelijk de motoren overnam van de Traction, doet de CX het ook nog een tijd met de krachtbronnen van zijn voorganger. In 1975 gaat de 'Snoek' er toch echt uit.

Volkswagen Kever (1974)

Natuurlijk sluiten we af met de Volkswagen Kever. Als de Golf in 1974 verschijnt ruimt de Kever nog niet het veld, ook in Nederland kun je de ouderwetse pruttelaar nog lang nieuw kopen. De Kever houdt het zelfs vol tot in 2003 wanneer in Mexico de laatste wordt gebouwd.