Volkswagen wil concurrent worden van het openbaar vervoer

De elektrische ID Buzz van Moia rolt dus kant en klaar als autonome auto bij Volkswagen van de band. Mét lidar aan boord: een lasergestuurde radar die alles in de omgeving ziet, weer of geen weer.

Musk doet het zonder lidar

Inchecken met je telefoon

Senger nodigt ons uit om in Hamburg met een prototype te rijden. Voor de zekerheid is er een chauffeur aan boord die kan ingrijpen. Het systeem werkt als volgt: via een app kies je je bestemming, de ID Buzz AD (Autonomous Drive) komt naar je toe en opent automatisch de zijdeur. Inchecken doe je met je smartphone of een code, waarna de rit begint.

Zijn computers worden gevoed door real-time data van andere Volkswagens in de stad. Dit alles leidt ertoe dat de chauffeur achter het stuur niet een keer hoeft in te grijpen.

In de shuttle is plek voor vier passagiers, die dankzij opvallend gele veiligheidsgordels makkelijk te monitoren zijn via een binnencamera. Zo ziet het systeem direct of iedereen veilig vastzit.

Ritten combineren

Omdat er geen chauffeur meer nodig is én de auto’s 24 uur per dag onderweg kunnen zijn, daalt de kostprijs per kilometer tot een minimum. Robotaxi’s kunnen zó goedkoop worden dat ze een serieuze bedreiging vormen voor gevestigde openbaarvervoerbedrijven. Want ze vervoeren je ook nog eens van deur tot deur en zetten je niet af bij een halte.

Je kunt de ID.Buzz straks alleen voor jezelf bestellen, maar ook als gecombineerde rit. Dan wordt de ritprijs uiteraard goedkoper. „Je kunt je voorstellen dat je als vrouw om 03.00 uur graag alleen in de taxi wilt zitten”, zegt Senger. „Dat kan dus, maar is wel duurder.”

Ook China doet mee

Volkswagen ziet in elk geval veel potentie in de markt voor zelfrijdende taxi’s. Waar die nu nog klein is, wordt voor 2035 een omzet verwacht van 350 tot 450 miljard euro in Europa en de VS samen. Grote concurrenten zijn eerdergenoemde firma’s als Waymo en Tesla in Amerikaanse steden en Baidu in China.

Moia denkt dat de zelfrijdende taxi’s niet alleen interessant zijn voor binnensteden, maar ook voor buitenwijken en zelfs het platteland. Openbaarvervoerbedrijven hebben zich daar de afgelopen jaren teruggetrokken, omdat traditioneel busvervoer door de geringe vraag nauwelijks nog rendabel is.