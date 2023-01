Verkoop tweedehands auto's zakt in

Voor het derde jaar op rij neemt het aantal in Nederland geleverde nieuwe auto's af. Ook de tweedehandsmarkt is in 2022 iets ingezakt. Dat meldt Nu.nl op basis van cijfers van brancheorganisatie Bovag.

Als gevolg van onder meer het wereldwijde tekort aan chips hebben autofabrikanten te maken met lange levertijden. Een gevolg daarvan is dat consumenten uitwijken naar de tweedehandsmarkt, maar die is natuurlijk niet eindig. De vraag naar tweedehands auto's is zo groot dat de gemiddelde vraagprijs voor gebruikte auto's in 2022 recordnarecord brak. De verkoop van tweedehands auto's is in 2022 dan ook iets ingezakt.

Autobedrijven verkochten vorig jaar 1,16 miljoen tweedehands auto's aan particulieren. In 2021 waren dat er nog 1,3 miljoen. Ook onderling verkochten particulieren minder gebruikte auto's. Het totaal aantal tussen particulieren verkochte occasions daalde van 674.000 in 2021 naar 615.000 stuks vorig jaar. "De binnenlandse markt is in feite leeggekocht en ook over de grens zijn geschikte auto's vaak niet eenvoudig meer te vinden", zegt Bovag tegen Nu.nl. "Toch blijft de vraag naar autokilometers groot, ook omdat bijvoorbeeld in het ov de dienstregelingen uitgekleed zijn. Veel mensen zullen daarom vasthouden aan hun auto."