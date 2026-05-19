De plug-in hybride Opel Ampera was het Opel-neefje van de Chevrolet Volt en op vergelijkbare wijze was de elektrische Ampera-e de Opel-versie van de Chevrolet Bolt. Nog een echte GM-Opel dus. De Bolt kwam in tegenstelling tot de Volt niet naar Nederland. De Ampera-e kwam wél onze kant op. Het model werd in september 2016 gepresenteerd, en kwam in 2017 in Nederland op de markt. Een groot potentieel probleem met de accu levert de auto nu nog een flink voordeel op. Al in 2020 trok Opel in Nederland de stekker uit de Ampera-e, maar het zag zich een jaar later genoodzaakt alle bijna 3.400 in Nederland geleverde Ampera-e's als onderdeel van een grote en kostbare terugroepactie een nieuwe accu te geven.

In het uitgebreide occasionaanbod op AutoWeek.nl vind je een gebruikte Opel Ampera-e vanaf €11.950. Het exemplaar waar wij naar kijken komt uit 2019, is €1.000 duurder en heeft een vraagprijs van €12.950. Die heeft 134.145 gereden, zo'n 50.000 kilometer minder dan het iets goedkopere exemplaar. Die 134.000 kilometers zijn dus lang niet allemaal met de accu gereden die de auto nu heeft. Dit exemplaar is uitgevoerd als Business. Dat was na instapversie Innovation het tweede uitrustingsniveau. In 2019 betaalde je er zo'n €47.000 voor.

Je krijgt nu, voor die bijna 13 mille, 204 pk en 360 Nm, evenals een 60-kWh accu die een rijbereik van - volgens Opel - 520 NEDC-kilometer mogelijk maakt. Dat is aan de optimistische kant. AC-laden kan met 7,4 kWh, snelladen met 50 kW. Tegenwoordig geen prestaties om wild van te worden uiteraard. Helaas voor wie soms met een aanhanger of caravan op pad gaat: de Opel Ampera-e mag niets trekken. Dit exemplaar is blauw metallic gespoten, heeft lichtmetalen wielen, een inductielader voor je telefoon, Apple CarPlay-integratie, een flink infotainmentscherm en een digitaal instrumentarium. De bagageruimte is met 381 liter vergelijkbaar met die van een Volkswagen Golf.