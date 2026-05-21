Deze Ford Fiesta is jong, fris, fijn uitgevoerd en kost bepaald geen fortuin

Veel voor weinig

Joas van Wingerden
12

Of net geen €10.000 veel geld is of niet, hangt net van je budget af. Voor wat deze Ford Fiesta je te bieden heeft, valt het relatief echter best mee.

Het lijkt erop dat Ford al betrekkelijk snel de Fiesta-naam weer uit de mottenballen haalt. Er zit een compacte Ford in het vat, waarschijnlijk op Renault 5-basis, die gezien zijn plek in de markt prima Fiesta kan heten. Met dat in ons achterhoofd dwalen onze gedachten snel af naar de Ford Fiesta die we nog niet zo lang geleden uit moesten zwaaien. Dat was toch wel een heel fijne auto. Gelukkig is die er natuurlijk nog volop als occasion en het leuke is dat je voor een relatief jong exemplaar helemaal niet zo heel veel kwijt hoeft te zijn.

Zoals gezegd is het maar net de vraag wat jij veel vindt, maar tien mille voor deze rode Ford Fiesta uit 2021 lijkt ons prima. We hebben immers van doen met een pas vijf jaar oude auto met een tonnetje op de teller. Een origineel Nederlands exemplaar, bovendien, met een NAP-rapport erbij. Het gaat hier om een voormalige leaseauto, die eind vorig jaar in de handel terecht is gekomen. Dat de Fiesta vanaf nieuw tot vorig jaar geleased is, kan gunstig zijn qua onderhoud. Tegelijkertijd wordt er met een leaseauto soms juist ook weer lomper gereden dan als mensen een auto zelf hebben aangeschaft.

Hoe het ook zit bij deze Fiesta: hij is inmiddels dus al wel even op de markt en kennelijk is er nog steeds geen eigenaar voor gevonden. Met deze prijs zou dat toch moeten lukken. Het is een sympathiek uitgevoerd exemplaar zo met zijn rode lakje, subtiele lichtmetaal en het glazen schuifdak. Bovendien is een 1.0 Ecoboost uit 2021 niet zo 'eng' meer als vroeger, al zijn er zeker meer zorgeloze blokjes op de markt. Je krijgt hoe dan ook een fijn rijdende auto met deze Fiesta, die bovendien eigenlijk alles biedt wat je logischerwijs mag verwachten in een moderne auto. Ga jij kijken?

Signalement

Merk Ford
Model Fiesta 1.0 EcoBoost 95pk Titanium
Carrosserie 5-deurs, hatchback
Transmissie 6 versnellingen, handgeschakeld
Aandrijving voorwielaandrijving
Nieuwprijs € 20.140

Specificaties

Brandstof benzine
Motor 3-cil. in lijn
Cilinderinhoud 999 cc
Maximaal vermogen 70 kW / 95 pk bij 6.500 tpm
Maximaal koppel 170 Nm bij 1.400 tpm
Inhoud brandstoftank 42 l
Lengte / breedte / hoogte 4.040 mm / 1.734 mm / 1.483 mm
Wielbasis 2.493 mm
Massa leeg 1.064 kg
Laadvermogen 626 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.000 kg / 595 kg
Banden 195/55R16Prijzen
Topsnelheid 183 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 10,5 s
Brandstofverbruik 4,1 l/100km
CO2-uitstoot (WLTP) 116 g/km
