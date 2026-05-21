Het lijkt erop dat Ford al betrekkelijk snel de Fiesta-naam weer uit de mottenballen haalt. Er zit een compacte Ford in het vat, waarschijnlijk op Renault 5-basis, die gezien zijn plek in de markt prima Fiesta kan heten. Met dat in ons achterhoofd dwalen onze gedachten snel af naar de Ford Fiesta die we nog niet zo lang geleden uit moesten zwaaien. Dat was toch wel een heel fijne auto. Gelukkig is die er natuurlijk nog volop als occasion en het leuke is dat je voor een relatief jong exemplaar helemaal niet zo heel veel kwijt hoeft te zijn.

Zoals gezegd is het maar net de vraag wat jij veel vindt, maar tien mille voor deze rode Ford Fiesta uit 2021 lijkt ons prima. We hebben immers van doen met een pas vijf jaar oude auto met een tonnetje op de teller. Een origineel Nederlands exemplaar, bovendien, met een NAP-rapport erbij. Het gaat hier om een voormalige leaseauto, die eind vorig jaar in de handel terecht is gekomen. Dat de Fiesta vanaf nieuw tot vorig jaar geleased is, kan gunstig zijn qua onderhoud. Tegelijkertijd wordt er met een leaseauto soms juist ook weer lomper gereden dan als mensen een auto zelf hebben aangeschaft.

Hoe het ook zit bij deze Fiesta: hij is inmiddels dus al wel even op de markt en kennelijk is er nog steeds geen eigenaar voor gevonden. Met deze prijs zou dat toch moeten lukken. Het is een sympathiek uitgevoerd exemplaar zo met zijn rode lakje, subtiele lichtmetaal en het glazen schuifdak. Bovendien is een 1.0 Ecoboost uit 2021 niet zo 'eng' meer als vroeger, al zijn er zeker meer zorgeloze blokjes op de markt. Je krijgt hoe dan ook een fijn rijdende auto met deze Fiesta, die bovendien eigenlijk alles biedt wat je logischerwijs mag verwachten in een moderne auto. Ga jij kijken?