De Ford Kuga is als PHEV een erg populaire plug-in hybride maar over de terugroepacties voor de SUV is al meerdere keren geschreven. Een AutoWeek-lezer rijdt er één en verwondert zich over de eerdere vergoeding voor het niet geheel mogen opladen van de PHEV wegens brandgevaar. Bij de nieuwe terugroepactie waarbij de accu evenmin mag worden volgeladen blijft de €120 achterwege. Wat wij daarvan vinden? We leggen de vraag voor aan onze juridisch expert Sjaak Drinkenburg.

Stefan van Zanten, uit Etten-Leur, schrijft ons: “Vorig jaar had de Ford Kuga PHEV (2019-2024) terugroepactie 24S79 in verband met problemen met de hoogspanningsaccu. Deze mocht maandenlang niet worden opgeladen vanwege brandgevaar. Toen gaf Ford een vergoeding van € 120. Nu is er weer een dergelijke terugroepactie (25SC4): wederom maandenlang niet volledig mogen opladen vanwege brandgevaar. Nu geeft Ford geen vergoeding. Wat is uw mening hierover?”

Laatste woord nog niet gezegd over deze kwestie

Sjaak Drinkenburg werkt bij DAS en beantwoordt deze vraag voor onze wekelijkse rubriek Diagnose: “Waar importeur Ford Nederland eerder €120 aan compensatie bood, was dat weliswaar een leuk gebaar, maar helaas in veel gevallen onvoldoende om de daadwerkelijke schade te dekken. Let wel: de importeur is geen contractpartij. De verkoper (dealer) wel en deze zal in de eerste plaats dan ook aangesproken moeten worden. In voorkomende gevallen wilde de dealer niets betekenen (daarover worden op dit moment nog op individuele basis procedures gevoerd) en in enkele gevallen heeft de dealerorganisatie zich wél bereid verklaard om een substantieel deel van de schade te vergoeden. Dat het afhankelijk is van bij welke Ford-dealer je als benadeelde je auto hebt gekocht en diens welwillendheid om wel/geen (aanvullende) compensatie uit te keren, vind ik persoonlijk te gek voor woorden. Als importeur zou Ford Nederland hierin een regisserende rol moeten nemen om voor elke benadeelde een gelijk speelveld te creëren dat recht doet aan de situatie, en zich er niet vanaf moeten willen maken met - in veel gevallen - slechts een fooitje of helemaal niets. Het laatste woord is hierover nog niet gezegd.”

De bij dit artikel afgebeelde Ford Kuga is niet de Kuga in kwestie. Het is ter illustratie.