De Dacia Jogger is de goedkoopste nieuwe zevenzitter die je nu kunt kopen. Ook voor wie een zevenzitter zoekt en aanzienlijk minder te besteden heeft, is er een Dacia. Deze Logan MCV heeft plek voor je hele gezin of een complete vriendengroep en kost nog geen €3.000.

In zekere zin is de Logan MCV een relikwie uit een tijd waarin Dacia een heel ander merk was dan nu. Althans, dat lijkt vooral zo. Dacia heeft wat techniek en design betreft enorme stappen gemaakt en is van een puur budgetmerk verworden tot een merk dat mensen willen hebben. Wat filosofie betreft is Dacia helemaal zichzelf gebleven. Net als vroeger heeft het nu vooral modellen die veel voor relatief weinig bieden. Zo is de Dacia Jogger momenteel de goedkoopste nieuwe zevenzitter van Nederland. Rond het begin van dit millennium was de Dacia Logan MCV dat.

Zo'n Dacia Logan MCV met zeven zitplekken koop je al voor €1.749. Dat is een exemplaar met nipt minder dan 300.000 op de klok. Voor slechts zo'n €250 meer vind je er een uit 2008 met 230.000 kilometer ervaring. Voor €2.850 stap je in een Dacia Logan MCV uit 2010 met een beter te pruimen 181.573 kilometer op de klok. Het is een eemplaar met een 87 pk en 127 Nm sterke 1.6 benzinemotor van Renault. Dat was na de 75 pk sterke 1.4 de sterkste motor waarmee de praktische stationwagon destijds leverbaar was. Deze krachtbron staat in tegenstelling tot de 1.2 TCe's die bij Dacia zouden volgen bepaald niet als probleemmotor te boek. We hebben hier te maken met een Ambiance, wat voor de Logan MCV met 1.6 de meest eenvoudige uitvoering was.

Die heeft drie zitrijen, twee achterdeurtjes én vier raamslingers. Wat een genot. Ook trakteert de nuchtere Roemeen je op airco, wieldoppen die ooit stralender door het leven gingen en handmatig verstelbare buitenspiegels. De derde zitrij is net als de tweede neerklapbaar. Gooi je alles plat, dan kun je maar liefst 2.350 liter aan spul meezeulen. Wie met zeven man én bagage op pad wil, kan aan de trekhaak een aanhanger van maximaal 1.300 kilo hangen. Dat alles is verpakt in een Blue Navy/Ocean Blue gespoten carrosserie. Wat heeft een mens nog meer nodig, nietwaar?