Gemiddelde prijs tweedehands auto op recordhoogte

In juni bedroeg de gemiddelde vraagprijs voor een tweedehands auto op Autoscout24.nl maar liefst €23.808. Een absoluut record, maar waarschijnlijk niet voor lang. In mei bedroeg die gemiddelde prijs nog €23.337 en dat geeft al aan dat de stijging van de occasionprijzen zich doorzet. Inmiddels betalen we dus gemiddeld alweer €471 meer. In de afgelopen zes maanden is de gemiddelde prijs van een gebruikte auto op Autoscout24.nl met 7,5 procent (€1.650) toegenomen. Om dat in perspectief te zetten: in het eerste halfjaar van 2021 nam de gemiddelde vraagprijs van een gebruikte auto met 3 procent (€588) toe. In juli 2021 bedroeg de gemiddelde prijs van een occasion op Autoscout24 €19.870. Daar is in een jaar tijd dus bijna 20 procent bij gekomen.

De stijging van de occasionprijzen heeft uiteraard te maken met het feit dat de vraag naar gebruikte auto's nog altijd groter is dan het aanbod. De consument is onder meer op jacht naar occasions omdat de levering van nieuwe auto's - onder meer als gevolg van het chiptekort - niet bepaald soepel verloopt. De grote vraag naar occasions betekent ook dat het totaal aantal te koop staande gebruikte auto's afneemt. In het eerste halfjaar van 2022 zijn er volgens Aumacon 633.798 occasions verkocht in Nederland, 10,7 procent minder dan in diezelfde periode een jaar eerder.

Meest gezochte tweedehands auto's op januari t/m juni 2022

1 Volkswagen Golf 2 Volkswagen Polo 3 Audi A3 4 Audi A4 5 Opel Corsa 5 Ford Focus 6 Audi A6 8 Ford Fiesta 9 BMW 3-serie 10 Seat Ibiza

Meest gezochte tweedehands elektrische auto's januari t/m juni 2022