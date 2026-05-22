Zoek je een grote sedan als lekkere youngtimer maar wil je absoluut geen Duitse sedan dan is er gelukkig nog keuze genoeg. We blijven dus even hangen in het thema sedan. Voortbordurend op vorige week toen we drie ‘klassieke’ reiswagens toonden met elk een unieke aandrijflijn (een dieselende Volvo S90, de elektrische Tesla Model S en de op waterstof lopende Toyota Mirai) , houden we het nu simpelweg bij benzine. De auto’s zélf zijn niet minder spraakmakend, komen uit hetzelfde E-segment, maar kennen een vraagprijs die de helft lager ligt.

Je moest maar durven: in plaats van te kiezen voor een ‘veilige’ Audi A6, BMW 5-serie, Mercedes-Benz E-klasse of grotere Volvo, gaan voor iets individualistisch. Slechts weinigen deden dat, vandaar dat heden ten dage de Dodge Charger, Jaguar S-type en Lancia Thesis uit het collectieve geheugen lijken te zijn gewist. Maar niet bij ons!

Jaguar S-type 3.0 V6 Executive aut. - 1999 - 67.996 kilometer - €8.495

Sensatie op de British International Motor Show van 1998: in Birmingham schitterde de op de fraaie Mark II geïnspireerde S-type van Jaguar. Helaas maakte daar de eveneens erg mooie, maar veel goedkopere Rover 75 óók zijn debuut. Bovendien bood de bolvormige carrosserie van de S-type verhoudingsgewijs weinig binnen- en bagageruimte, en was de instap achterin niet optimaal. De aanvankelijk beperkte motorkeuze (geen diesel) deed eveneens een duit in het zakje: de retro-Jag werd minder succesvol dan gehoopt. Toch is het nog altijd een auto met veel uitstraling, zo blijkt uit onze hernieuwde kennismaking met deze Jaguar S-type. Enerzijds is het een vroeg exemplaar, anderzijds hebben in al die jaren drie eigenaren er nog geen 68.000 kilometer mee afgelegd. De dikke drieliter zescilinder is dus amper ingereden. Vanbuiten oogt hij met zijn blauwe lak, chroomwerk en sportwielen fraai, binnenin is het met veel houtwerk en licht leer luxe dat de klok slaat. Deze Executive heeft onder andere een elektrisch schuifdak en bij het in- en uitschakelen van het contact verschuiven stuur en bestuurdersstoel automatisch om de in-/uitstap te vergemakkelijken. Veel zaken die we tegenwoordig gewend zijn (navigati en een uitgebreid pakket veiligheidshulpjes) ontbreken logischerwijs.

De S-type is een fijne rijmachine, levendig en snel, wiens V6 een heerlijk karakter heeft. Helaas doet de vijftraps automaat enige afbreuk daaraan. De bak schakelt goed, maar de kick-down reageert minder direct dan gewenst. De Brit heeft een stevige wegligging. Niettemin voelt hij niet oncomfortabel aan. Bij de uitwijkmanoeuvre voel je wel de achterkant wat meekomen, al is dat niet iets om van te schrikken. Rechtuit en in snelle bochten ligt de S als een huis op de weg. De Jaguar heeft een wat ‘zuchtend’ rempedaal dat je diep in moet trappen. De remmen zelf zijn goed bekrachtigd en de auto komt dan ook snel en stabiel tot stilstand. De besturing is dan weer aan de lichte kant. Wie ontfermt zich over deze roofkat?

Signalement

Merk Jaguar

Type S-type 3.0 V6 Executive aut.

Bouwjaar juni 1999

Kilometerstand 67.996

Vraagprijs €8.495

Waar te koop? Autobedrijf Bilik, Ridderkerk

Technische gegevens

Motor V6, 2.967 cc

Max. vermogen 179 kW/240 pk bij 6.800 tpm

Max. koppel 300 Nm bij 4.500 tpm

Leeggewicht 1.696 kilo

Bagageruimte 370 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 1.850 kilo

Gem. verbruik 1:9,3 (NEDC)

0-100 km/h 8,5 s

Topsnelheid 226 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Lancia Thesis 2.4 20V Emblema aut. - 2005 - 99.013 kilometer - €9.950

Nog zo’n buitenbeentje was Lancia-topmodel Thesis die van 2002 tot 2008 in de prijslijsten stond. Het uiterlijk was een gevalletje love it or hate it, maar wie ervoor koos, kreeg geen spijt: kwalitatief gezien hield de Italiaan zich prima staande tegenover bijvoorbeeld de door roestvorming en elektronische issues geplaagde Mercedes-Benz E-klasse van destijds. Deze Lancia Thesis is een exemplaar waar de liefhebbers van smullen: roffelende vijfcilinder, als Emblema onder meer voorzien van het hoogwaardige Poltrona Frau-lederen interieur en luxe features als een draaibaar bureaulampje op de middenarmsteun achterin, elektrisch schuifdak, climatecontrol met drie zones, zonneschermpjes (met elektrische bediening voor die van de achterruit), navigatiesysteem, cruisecontrol, xenonverlichting, regen- en parkeersensoren, elektrische stoelverstelling met geheugen en stoelverwarming en een uitgebreid Bose-audiosysteem, en dat alles met nog geen ton op de klok die in het erg fraai vormgegeven en dito afgewerkte dashboard huist. Dat die kilometers zijn afgelegd door zeven eigenaren, vinden we dan wat minder positief.

De 2.4-20V wordt geassisteerd door een vijftraps automaat die de Thesis zuinig noch snel maakt. Comfort voert de boventoon, en dat is zowel te voelen aan het iets te hoog geplaatste meubilair als aan het onderstel. Het stuur staat wat te vlak, geeft in de rechtuitstand weinig gevoel en de bekrachtiging is nogal sterk. In sneller genomen bochten helt de koets behoorlijk over. Desondanks worden korte oneffenheden te luidruchtig doorgegeven. Het doet wat afbreuk aan de voorname uitstraling die de top-Lancia heeft. Maar als je het gevoel hebt dat elk moment godfather Don Corleone uit zo’n Thesis stapt (uiteraard via het rechterachterportier), dan kunnen we je evenmin ongelijk geven. Daarover gesproken; de kofferruimte biedt 400 liter, maar is niet te vergroten, want de achterbank is gefixeerd. Hoe dan ook verdient deze occasion een echte liefhebber. Wie voelt zich geroepen?

Signalement

Merk Lancia

Type Thesis 2.4 20V Emblema aut.

Bouwjaar januari 2005

Kilometerstand 99.013

Vraagprijs €9.950

Waar te koop? Carmix, Oss

Technische gegevens

Motor 5-cil. in lijn, 2.446 cc

Max. vermogen 125 kW/170 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 226 Nm bij 3.500 tpm

Leeggewicht 1.765 kilo

Bagageruimte 400 l

Max. aanhanger geremd 1.500 kilo

Gem. verbruik 1:8,3 (NEDC)

0-100 km/h 10,9 s

Topsnelheid 215 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Dodge Charger SXT V6 - 2007 - 183.235 kilometer - €9.900

Roept de Jaguar S-type associaties op met de klassieke Mark II en denk je bij Lancia’s Thesis aan The Godfather, dan bezorgt de Dodge Charger ons warme herinneringen aan de The dukes of hazzard, met als ster uiteraard de oranje 1969-Dodge Charger ‘General Lee’. Dat in de Charger-historie veel is gebeurd, laat deze Dodge Charger zien. Zo is het aantal portieren verdubbeld en het aantal cilinders met twee afgenomen. Tenminste, wat de HK-089-X (bouwjaar 2007, sinds 2016 in ons land en sindsdien één eigenaar) betreft, want nog altijd zijn er V8-Chargers te koop, denk maar aan de angstaanjagende Hellcat-versie met meer dan 700 pk! Met zijn gemene blik en luchthapper pretendeert deze occasion dus iets meer dan hij in werkelijkheid is. Stoer is de Charger zeker, en dat wordt in het interieur doorgezet. We zien veel rechte lijnen en weinig tierelantijnen, maar vooral minder verfijning dan S-type en Thesis laten zien. Zeker, er is leer aan boord evenals cruise- en climatecontrol, een elektrisch schuifdak en nog zo het een en ander, maar materiaalgebruik, afwerking en sfeer staan mijlenver van de Italiaan. En over mijlen gesproken; de mijlenteller laat 113.857 zien - ruim 183.000 kilometer en dat is meer dan de beide anderen gezamenlijk.

Deze generatie Charger staat op de bodemplaat van de Chrysler 300C en dat betekent veel binnenruimte. Omdat binnen het Chrysler-concern Dodge als het sportieve merk werd gezien, laat muscle car Charger zien. Alhoewel lang niet de krachtigste van de familie, paart hij comfort aan een flinke dosis rijplezier. De vering is niet te hard en de demping is uitstekend. Met die keurige balans helt de auto nauwelijks in bochten. Remmen is evenmin een probleem, duikneigingen kent hij niet. En dat is maar goed ook, want de Charger lijkt meer in zijn element te komen naarmate het harder gaat, ook in bochten. Voor wie een gezin heeft en een originele Charger uit 1969 te kostbaar is, is dit een leuk alternatief.

Signalement

Merk Dodge

Type Charger SXT V6

Bouwjaar mei 2007

Kilometerstand 113.857 mijl (183.235 kilometer)

Vraagprijs €9.900

Waar te koop? Autobedrijf Verharen, Dongen

Technische gegevens

Motor V6, 3.518 cc

Max. vermogen 189 kW/254 pk bij 6.400 tpm

Max. koppel 340 Nm bij 3.800 tpm

Leeggewicht 1.735 kilo

Bagageruimte 460 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 0 kilo

Gem. verbruik 1:9,3

0-100 km/h 8,2 s

Topsnelheid 210 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Welk buitenbeentje als youngtimer moet het worden?

Drie onalledaagse E-segmenters die elk associaties oproepen: de Jaguar S-type met de schitterende Mark II, de Lancia Thesis met de briljante film The godfather uit 1972 en de vrij brute Dodge Charger met jaren-80 jeugdsentiment The dukes of hazzard. Waarmee zou jij je willen identificeren en welke occasion zie jij wel voor je deur staan?