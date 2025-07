In het eerste halfjaar van 2025 zijn er in Nederland al 3.645 auto's gestolen, ruim twintig procent meer dan in diezelfde periode van 2024. Er worden niet alleen meer personenauto's gestolen, ook lichte bedrijfswagens zijn in trek bij het dievengilde. Er zijn dit jaar al 915 lichte bedrijfswagen gestolen, tien procent meer dan in het eerste halfjaar van 2024.

De Toyota RAV4 is al jaar in jaar uit de meest gewilde auto onder autostelend Nederland. Van de 3.645 dit jaar al gestolen auto's, waren er 232 stuks een Toyota RAV4. Dat waren er 30 procent meer dan in het eerste halfjaar van 2024. Opvallend is de toename van het aantal Kia's Sportage dat is gestolen. Dat waren er in de eerste zes maanden van dit jaar 82 tegen 19 stuks in diezelfde periode vorig jaar. De meeste gestolen personenauto's hebben bouwjaar 2019.

De Mercedes-Benz Sprinter is de meest gestolen bedrijfswagen, al is die juist minder in trek dan eerder. Er zijn er dit jaar 76 stuks van gestolen, tegen 141 exemplaren in het eerste halfjaar van 2024. De Sprinter (2013-2018) wordt gevolgd door de Volkswagen Transporter (2015-2019).

Top 10 gestolen personenauto's - Eerste halfjaar van 2025

Merk Model Aantal jan-jun 2025 Aantal jan-jun 2024 1 Toyota RAV4 (2019 - ) 232 178 2 Kia Sportage (2021 - ) 82 19 3 Toyota C-HR (2016 - 2024) 74 96 4 Volkswagen Polo (2017 - ) 64 41 5 Fiat 500 (2015 - ) 60 51 6 Mercedes-Benz A-klasse (2018 - ) 52 19 7 Volkswagen Golf VII (Hatchback) 49 24 8 Toyota Corolla Cross 47 26 9 Ford Kuga 40 37 10 Hyundai Tucson 37 35

Dure ellende

Meer opmerkelijk nieuws: in Eindhoven zijn in het eerste halfjaar van 2025 bijna vijf keer zoveel auto's gestolen als in dezelfde periode vorig jaar. VbV redeneert dat dit ten dele komt doordat lease- en verhuurmaatschappijen Eindhoven vaak het bedrijfsadres opgegeven als diefstallocatie in plaats van de daadwerkelijke plek waar de auto is ontvreemd. In Utrecht is het aantal autofietstallen verdubbeld ten opzichte van vorig jaar, in Den Haag nam het aantal gestolen auto's met 70 procent toe. In Amsterdam zijn juist minder auto's gestolen.

Plaats van vermissing Aantal 2025 Verschil t.o.v. 2024 1 Eindhoven 519 +405 2 Amsterdam 243 -72 3 Den Haag 225 +92 4 Rotterdam 160 -26 5 Utrecht 112 +56 6 Almere 70 +3 7 Nijmegen 63 -8 8 Tilburg 52 +9 9 Heerlen 50 +14 10 Maastricht 50 +9

De schadelast is stevig toegenomen. Volgens VbV bedraagt de gemiddelde schade per gestolen personenauto maar liefst €17.500. Dat is 30 procent meer dan in hetzelfde halfjaar van 2024. De totale schadelast is toegenomen van 40 miljoen in de eerste zes maanden van 2024 naar 64 miljoen in het eerste halfjaar van dit jaar.

Gelukkig worden er ook veel auto's teruggevonden. In het eerste halfjaar van dit jaar zijn al meer dan 7.000 voertuigen - dus niet alleen personenauto's - teruggevonden. Daarvan werd 90 procent in Nederland gevonden. De resterende 10 procent komt veelal in landen als Duitsland, België, Bulgarije en Polen tevoorschijn.