Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Parkeren parkeerplaats laan
 
Nieuws

Een op de vijf automobilisten kan niet parkeren zonder camera of sensoren

Wegrijden bij schade? 15 procent van de automobilisten doet dat!

Lars Krijgsman
110

Handig, zo'n piepje dat aangeeft hoe dicht je met je auto bij een muurtje, lantaarnpaal of geparkeerde auto staat. Een camera brengt het ook nog eens fraai in beeld. Van de Nederlandse automobilisten kan één op de vijf niet meer parkeren zonder deze hulpsystemen.

Nederlandse parkeervakken zijn lang niet altijd zo ruim, terwijl auto's veelal bij elke generatiewissel weer een maatje groeien. Het is dus niet zo gek dat veel automobilisten maar wat blij zijn met hun parkeersensoren of (achteruitrij-)camera. De Nederlandse automobilist vertrouwt er tijdens het inparkeren zo sterk op, dat een storing in een van de systemen tot flinke problemen kan leiden. 18 procent van de Nederlanders geeft aan niet zonder achteruitrijcamera of parkeersensoren te kunnen inparkeren. Dat blijkt uit door Markteffect in opdracht van Marktplaats uitgevoerd onderzoek onder 1.000 Nederlanders.

19 procent van de ondervraagden geeft aan weleens twee parkeervakken te gebruiken om zich meer ruimte te geven. Of dit komt doordat de auto te groot is voor het vak of doordat naastgelegen auto's niet netjes binnen de lijnen staan, is niet bekend. Wel bekend: bijna een derde van de ondervraagden geeft aan weleens heel gefrustreerd te raken als parkeren niet lukt.

Schokkender is het feit dat 15 procent van de ondervraagden, zo'n één op de zeven dus, aangeeft weleens te zijn doorgereden na een kras of deuk te hebben veroorzaakt bij een andere auto. Mannen doen dat bijna twee keer zo vaak als vrouwen. Bijna één op de vijf (19 procent) van de mannelijke ondervraagden zegt dit weleens te hebben gedaan, versus 11 procent van de vrouwen.

Meer interessante cijfers: 37 procent van de ondervraagden ergert zich aan de geluiden die de vele rijhulpsystemen in auto's maken. 30 procent van de ondervraagden zet rijhulpsystemen uit als dat kan. Ook geeft 30 procent van de ondervraagden aan tijdens het rijden te vertrouwen op rijhulpsystemen. 17 procent van de ondervraagden vertrouwt het automatische remsysteem zelfs beter dan het eigen gevoel. Dat percentage ligt bij de groep 18-30-jarigen veel hoger (31 procent) dan bij 65+'ers (5 procent).

110 Bekijk reacties

Lees ook

Leapmotor B05

Leapmotor B05 blijkt verrassend volwassen voor een uiterst zacht prijsje

Nieuws
Audi Q8 e-tron

Buitenkans: dik €25.000 afschrijving op een als nieuwe Audi Q8 e-tron

Achtergrond
BMW 7-serie E65

De Bangle Butt wordt 25, nu koop je zo’n controversiële BMW 7-serie voor heel weinig

Nieuws
Audi Q3L

De Audi Q3 is er nu voor wie lange benen heeft en normale deurgrepen saai vindt

Peugeot 308 SW in klokje rond

Adriaan (64) gaat afscheid nemen van zijn Peugeot 308 SW: 'Ik denk dat we wel wat gaan tegenkomen'

Lezersreacties (110)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.