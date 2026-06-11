Een Dodge Charger met een solid-state accu. Het klinkt als pure waanzin, maar is helemaal niet zo gek als je weet dat de Charger er tegenwoordig ook met elektrische aandrijflijnen is. Van de Dodge Charger met solid-state accu bestaat vooralsnog maar één exemplaar.

De huidige generatie Dodge Charger is er natuurlijk met dikke benzinemotoren, al zijn dat tegenwoordig zes- in plaats van achtcilinders. De Charger is er echter ook met elektrische aandrijflijnen. Stellantis ziet in de Charger schijnbaar de ideale kandidaat om te testen met gezien wordt als de heilige graal van accutechniek: de solid-state-accu. De eerste praktijktests zijn al in volle gang.

Voorlopig bestaat er slechts één Dodge Charger met solid-state-accu. De accu in kwestie is afkomstig van Factorial en heeft een energiedichtheid van 375 Wh/kg. Volgens Stellantis kun je die accu bij temperaturen van -30 tot +45 graden in slechts 18 minuten van 15 procent naar 80 procent capaciteit volpompen. Traditionele lithium-ion-accu's hebben een vloeistof als verbinding tussen de twee polen. Bij solid-state-accu's betreft het een vaste stof.

Stellantis geeft niet aan wanneer het verwacht om auto's met solid-state-accu's op de markt te brengen.