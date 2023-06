VDL Nedcar wijst bijna helft van personeel de deur

VDL Nedcar is alweer enkele weken het toneel van diverse stakingen en nu is er nog meer slecht nieuws. VDL Nedcar ziet zich genoodzaakt om flink in het personeelsbestand te snijden en schrapt per november bijna de helft van alle banen.

Het is VDL Nedcar tot op heden niet gelukt om een nieuwe opdrachtgever te vinden voor als de deal met de BMW Group in maart volgend jaar afloopt. De laatste verlenging van de BMW-deal gaat VDL Nedcar met minder personeel aan. Het bedrijf meldt donderdag dat er per 1 november nog maar één werkploeg is van 2.100 man. Momenteel werken er 3.950 mensen bij VDL Nedcar, per 1 november houdt het op voor grofweg 1.000 vaste krachten en 800 uitzendkrachten.

Een flinke krimp, die uiteraard in de eerste plaats pijnlijk is voor de desbetreffende medewerkers. VDL Nedcar-directeur John van Soerland zegt er ook van te balen. “Na de opzegging van het contract tot 2030 door BMW hebben we ontzettend hard geknokt voor de juiste aansluiting door middel van autoproductie. Dat is ons tot nu toe niet gelukt. Uiteindelijk is de tijd – door turbulente omstandigheden op de automarkt – te kort gebleken om de hele populatie aan het werk te houden. Wij balen daarvan en naar onze medewerkers die hun baan gaan verliezen spijt ons dat.”

VDL Nedcar wil de medewerkers die per 1 november niet meer nodig zijn zo snel mogelijk op de hoogte brengen en zoveel mogelijk meehelpen om aan een nieuw werk te komen. Anders is er als vangnet een sociaal plan dat in 2021 is overeengekomen en ook is er een bonus van maximaal €7.500 per medewerker toegezegd. Juist over dat sociale plan is de laatste tijd veel te doen. Dat geldt nog tot april 2024, maar medewerkers en vakbonden willen dat dit wordt herzien en dwongen dat de laatste tijd meermaals af met (al dan niet door vakbonden gesteunde) stakingen. Ook donderdag ligt het werk in de autofabriek bij Born weer stil.