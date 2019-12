Update voor Jaguar I-Pace

Het gaat om verschillende softwarematige updates waarmee Jaguar het belangrijkste punt van de elektrische auto heeft aangepakt: het bereik. Dat doet het Britse merk met een rits aan softwarematige updates. Door de ontwikkelaars is er gekeken naar de I-Pace e-Trophy uit het gelijknamige kampioenschap en nu komt het merk met een verbeterde versie van het batterijmanagement, de thermische systemen en koppelverdeling van het AWD-systeem. Deze zijn met de update nu dusdanig geoptimaliseerd dat de I-Pace-bestuurder tot wel 8 procent verder moet komen op één acculading.

Het gaat volgens Jaguar nadrukkelijk om een vergroot praktijkbereik. Bij de officiële WLTP-actieradius wordt dus geen kilometer toegevoegd. Deze blijft vastgesteld op 470 kilometer. In de praktijk kunnen eigenaren het batterijpakket echter tot 8 procent extra benutten. Dat komt in de praktijk dus neer op een kleine 40 kilometer. Naast de eerder genoemde updates na aanleiding van de racerij werden er ook praktijkervaringen meegenomen bij de grote update. Zo is het regeneratief remsysteem verbeterd, waardoor extra kilometers op lage snelheden kunnen worden teruggewonnen, en ook zou de bereikcalculatie door aangepaste algoritmes een reëler bereik moeten berekenen.

Nu komt voor huidige I-Pace-bestuurders wellicht het beste nieuws: de software is ‘over the air’ te installeren, waardoor ook bestaande I-Paces van de update kunnen genieten. Het is allemaal dan ook kosteloos te installeren bij de dichtstbijzijnde Jaguar-dealer. Voor de zakelijke rijders die zo vlak voor de jaarwisseling nog willen overstappen op de elektrische Jag biedt de Nederlandse importeur de speciale Business Edition. Die is per direct verkrijgbaar voor € 73.900, waarbij over de eerste € 50.000 uiteraard nu nog maar 4 procent hoeft te worden bijgeteld.