Toyota krijgt nieuwe stadsauto van Daihatsu

Binnen de Toyota-familie is Daihatsu hét merk van de kleine slimme stadsauto's. Voor onder meer de Japanse markt heeft Daihatsu een arsenaal aan slimme en meer dan geregeld vrolijk vormgegeven Kei-cars in de aanbieding, maar ook buiten de Japanse markt is Daihatsu voor Toyota een belangrijke speler. Zo ontwikkelt Daihatsu voor diverse Aziatische markten cross-overs, SUV's en MPV-achtigen waar ook Toyota zijn badges op drukt. Vandaag hebben we weer een Daihatsu op de planken staan waarvan een Toyota-afgeleide van komt. Dit is de nieuwe Daihatsu Ayla, een compacte stadsrakker die niet alleen als Toyota Agya, maar ook als Perodua Axia in de showroomn verschijnt. Voor wie aan het eind van dit verhaal niet teleurgesteld wil worden, halen we de domper naar voren: het drietal komt níet naar Nederland of Europa.

De Indonesische dochteronderneming van Daihatsu - Astra Daihatsu Motor - kwam in 2013 met de eerste generatie Ayla op de proppen, een 3,6 meter lange compacte hatchback die je grofweg kunt zien als het voor groeimarkten bestemde equivalent van Cuore/Mira, al is het in tegenstelling tot die Cuore/Mira géén Kei-car. Daihatsu heeft de Ayla nooit voor zichzelf gehouden. Zo verkoopt niet alleen Daihatsu hem, maar ook Toyota. Dat biedt het model in onder meer Indonesië en Zuid-Afrika als Agya aan en levert hem in landen als Sri Lanka en Vietnam als Wigo. In Maleisië gaat de Ayla onder de vlag van Perodua door het leven, als Perodua Axia. Die reeks Ayla-en-derivaten is nu tien jaar oud en dus is het tijd voor opvolging.

Aan het concept van de Daihatsu Ayla verandert weinig. Opnieuw is de Ayla een relatief eenvoudige vijfdeurs hatchback, al is hij een maatje groter het vorige model. Hij meet afhankelijk van de gekozen uitvoering 3,76 meter in de lengte en heeft een wielbasis van 2,53 meter. Ter vergelijking: de vorige Ayla had 2,45 meter tussen de voor- en achteras. De kleine Daihatsu - en zijn zustermodellen - staat op hetzelfde DNGA-A-platform als de Daihatsu Rocky. Een beduidend modernere basis derhalve. Die Rocky is er ook als Toyota (Raize), Subaru (Rex) en als Perodua (Ativa), maar we dwalen af.

Altijd bescheiden

De Daihatsu Ayla heeft dezelfde 68 pk sterke 1.0 driecilinder onder de kap als zijn voorganger, al is die benzinemotor nu wel uitgerust met een start-/stopsysteem. Leuk weetje: die driepitter is een doorontwikkeling van de 1.0 die ook in de Sirion II lag, maar die tevens in de Toyota Aygo, Citroën C1 en Peugeot 107/108 dienst deed. Die hadden immers ook een Daihatsu-hart. Verder is de Ayla te bestellen met een 1.2 driecilinder die 88 pk opwekt. Beide motoren zijn standaard aan een handgeschakelde vijfbak geknoopt, al is er tevens een cvt verkrijgbaar. Daihatsu kleedt de Ayla indien gewenst aan als GR-S, een sportief ogende versie die zelfs straffere dempers, aangepaste veren en een directere stuurinrichting heeft. Toyota biedt zijn Agya met een soortgelijk pakket als GR Sport aan. De Toyota Agya is de enige variant van het stel die unieke koplampen heeft. De Daihatsu Ayla krijgt inzetstukken in zijn achterklep die de suggestie wekken dat de achterlichten doorlopen in de achterklep.

Afhankelijk van de gekozen uitvoeringen en de markt biedt het compacte drietal een 8-inch infotainmentscherm, een inductielader, 15-inch lichtmetalen wielen, keyless entry, en zaken als Hill Start Assist, parkeerpiepers, airbags en een noodremsysteem. De Perodua Axia werd door de lokale afdeling van de NCAP met vier van de vijf haalbare sterren beoordeeld. Van de drie auto's samen rolden er pre-corona jaarlijks grofweg 140.000 uit de showroom.

Andere relatief nuchtere Daihatsu's waar Toyota een eigen variant van verkoopt zijn onder meer de Terios (Toyota Rush, Perodua Aruz), de Sigra (Toyota Calya) en de Daihatsu Xenia (Toyota Avanza, Perodua Alza).

Voor de Nederlandse markt heeft dit bericht geen enkele relevantie. Wel illustreert het hoe compacte auto's in het zogenoemde A-segment in groeimarkten behoorlijk belangrijk zijn en hoe één merk daarin een grote rol speelt.