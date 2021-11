Weer een nieuwe MPV van Toyota

Terwijl de MPV in Europa langzaam maar zeker wegkwijnt, lanceren automerken vooral in Azië de een na de andere nieuwe ruimtereus. Toyota en zustermerk Daihatsu trekken vandaag ieder het doek van een geheel nieuwe compacte MPV. We maken kennis met de Toyota Avanza en de Daihatsu Xenia.

Kort geleden schreven we over een geheel nieuwe MPV die Toyota in Zuid-Afrika op de markt brengt, al was dat stiekem een Suzuki Ertiga. Ook de MPV die Toyota vandaag presenteert, is van origine niet als Toyota geboren, maar is wel binnen het bedrijf ontwikkeld. De nieuwe Toyota Avanza is net als zijn voorganger namelijk Toyota's versie van de door zustermerk Daihatsu ontwikkelde en geproduceerde Xenia. Natuurlijk is ook de Xenia in geheel nieuwe vorm gepresenteerd (foto's 6 t/m 14).

De Toyota Avanza is net als de Xenia een relatief compacte zevenzits-MPV die vooral voor de Indonesische markt is ontwikkeld, al wordt de auto behalve in diverse andere landen in Zuid-Oost Azië onder meer ook in verschillende Afrikaanse landen verkocht. De twee MPV's zijn 4,4 meter lang en hebben een wielbasis van 2,75 meter. Ze staan op het nog kakelverse DNGA-B-platform van Daihatsu, de zogeheten Daihatsu New Global Architecture. Dat nieuwe platform brengt echter bekende 1.3 en 1.5 liter benzinemotoren naar de auto, die achtereenvolgens 98 pk en 106 pk leveren. Voor het eerst in de Avanza- en Xenia-geschiedenis geschiedt de aandrijving via de voorwielen. De Xenia en Avanza verschillen uiterlijk voortaan veel meer van elkaar dan hun voorgangers.

De Daihatsu Xenia is in Indonesië een van de vele MPV-achtigen die het merk er op de menukaart heeft staan. Het ruimtelijke gamma trapt er af met de Sigra, een MPV die Toyota als Calya verkoopt. Die auto geldt voor de merken als instap-MPV op de Indonesische markt. De modernere Avanza en Xenia staan daar een stapje boven, gevolgd door de meer SUV-achtige Daihatsu Terios en Toyota Rush.

Dat de Xenia en Avanza beide merken geen windeieren leggen, blijkt wel uit de verkoopaantallen. Sinds de lancering van de eerste generaties in 2004 tot 2020 zijn van de twee MPV's in alleen al Indonesië ruim 1,7 miljoen exemplaren verkocht. De Avanza is met 1,3 miljoen stuks veruit de populairste van de twee, de Xenia blijft in Indonesië op zo'n 430.000 stuks steken. Overigens is de Avanza de enige van de MPV-tweeling die ook wordt geëxporteerd. De Daihatsu Xenia heeft in Indonesië een vanafprijs van omgerekend zo'n €11.700. Toyota geeft de Avanza overigens direct een broertje: de Veloz. De Veloz is feitelijk niets meer dan een rijker aangeklede versie van de Avanza met een aangepaste vormgeving. Voorheen was de Veloz (foto's 15, 16 en 17) een uitrustingsniveau van de Avanza, maar Toyota heeft besloten er een losstaand model met geheel eigen lichtunits van te maken.