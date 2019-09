Onder het mes: Daihatsu Sigra en Toyota Calya

Wie weleens in Azië is geweest, heeft daar ongetwijfeld auto's zien rondrijden die we in Europa helemaal niet kennen. De Daihatsu Sigra en Toyota Calya zijn daar voorbeelden van. Die tweeling is nu gefacelift.

Astro Daihatsu Motor is de Indonesische dochteronderneming van het Japanse Daihatsu Motor dat semi-zelfstandig concept-cars én productiemodellen ontwikkelt en voert. In 2016 voegde Astro Daihatsu de Sigra aan zijn leveringsgamma toe, een relatief goedkope zevenzits MPV die zijn basis deelt met de Ayla, een compacte hatchback die in Europa ook volledig onbekend is. Toyota levert in Indonesië een gerebadgete versie van de Sigra, de Calya. Deze twee zevenzitters zijn nu bijgewerkt.

De twee ruimtelijke Aziaten krijgen een herziene mper en rijden voortaan trots rond met een nieuwe grille op de neus. De koplampen worden niet drastisch gewijzigd, maar zijn nu optioneel te voorzien van led-techniek. Ook achterop voert zowel Daihatsu als Toyota wijzigingen door. De chroomstrip die zich boven de achterste kentekenplaat bevond, wordt vervangen door een over de gehele breedte van de koets lopende strip die in principe is uitgevoerd in carrosseriekleur. Aan de afmetingen verandert niets en dat betekent dat ook het nieuwe tweetal een wielbasis heeft van 2,53 meter en zich in totaal uitstrekt over 4,07 meter. In het interieur worden kleine aanpassingen doorgevoerd. Zo is er voor het eerst een digitaal scherm voor het multimediasysteem beschikbaar. Verder geven de merken hun auto's een multifunctioneel stuurwiel én een nieuw opbergvak onderaan de middenconsole.

De samenstelling van de motorenlijst verandert niet en dat betekent dat die ook nu weer bestaat uit een 1,2-liter grote viercilinder die 87 pk en 108 Nm levert én uit een 66 pk en 89 Nm sterke 1,0-liter driecilinder. De 1.2 iste koppelen aan een viertrapsautomaat én aan een handgeschakelde vijfbak. De 1.0 is alleen met handbak te krijgen. Het wagengewicht van het tweetal ligt, afhankelijk van de gekozen uitvoering, op 935 tot 990 kilo. Een aardige prestatie voor een zevenzitter.