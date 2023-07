Tesla Model Y populairste nieuwe auto in juni

De Tesla Model Y was in juni met afstand de populairste nieuwe auto van Nederland. Dat blijkt uit de maandelijkse registratiecijfers van nieuwe personenauto's van RAI Vereniging, Bovag en RDC. Opnieuw hebben we een maand achter de rug waarin meer nieuwe auto's zijn geregistreerd dan in dezelfde maand vorig jaar.

Afgelopen maand zijn er in Nederland 37.340 nieuwe personenauto's geregistreerd. Dat waren er maar liefst 24,4 procent meer dan in juni 2022. Toen werden nog 30.016 nieuwe personenauto's gekentekend. Komt er dan nooit een eind aan de groeicijfers van de Nederlandse automarkt dit jaar? Zeker wel. De groei lijkt namelijk af te vlakken. In mei werden namelijk nog bijna 42 procent meer nieuwe auto's geregistreerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat lijkt te betekenen dat de openstaande bestellingen die veroorzaakt zijn door leverings- en voorraadproblemen in rap tempo weggewerkt worden.

Populairste auto's in Nederland, juni 2023

Van de Tesla Model Y werden in juni maar liefst 1.702 nieuwe exemplaren geregistreerd. Daarmee was de elektrische cross-over goed voor een marktaandeel van 4,6 procent én voor de titel 'meest geregistreerde nieuwe auto van juni 2023'. Op plek twee vinden we de immer populaire kleinste Kia: de Picanto. De Kia Picanto was met 1.112 registraties goed voor een marktaandeel van 3 procent. De rest van de Top 5 ziet er bekend uit. Ook deze maand staat de Peugeot 208 er weer in. Ditmaal niet op plek twee, maar op de derde positie met 1.051 registraties (marktaandeel 2,8 procent). De Volvo XC40 en Opel Corsa stonden in mei nog op plek vier en vijf. Hoewel deze modellen geregeld in de Top 5 staan, slaan ze deze maand een beurt over. Op plek vier vinden we ditmaal namelijk de Volkswagen Polo (1.007 stuks, marktaandeel 2,7 procent). De vijfde plek is voor de Tesla Model 3. De Model 3 doet het met 840 registraties nog niet half zo goed als de Model Y, maar is toch goed voor een marktaandeel van 2,3 procent.

Merk Model Aantal Marktaandeel 1 Tesla Model Y 1.702 4,6 procent 2 Kia Picanto 1.112 3,0 procent 3 Peugeot 208 1.051 2,8 procent 4 Volkswagen Polo 1.007 2,7 procent 5 Tesla Model 3 840 2,3 procent

Populairste automerken in Nederland, juni 2023

Niet Tesla maar Volkswagen was in juni het merk dat de meeste nieuwe auto's geregistreerde. Het merk was goed voor een marktaandeel van ruim tien procent. Het laat Kia op geruime afstand achter zich op plek twee. Kia wist 3.181 nieuwe auto's op kenteken te zetten (marktaandeel 8,5 procent). Tesla volgt