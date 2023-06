Ruim 40 procent meer nieuwe auto's geregistreerd in Nederland

Er zijn in mei in Nederland een dikke 33.000 nieuwe personenauto's geregistreerd. Dat zijn er niet alleen enkele duizenden meer dan in april, maar maar liefst een ruime 40 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die Bovag, Rai Vereniging en RDC vandaag vrijgeven.

In mei zijn in Nederland 33.135 nieuwe personenauto's op kenteken gezet. Dat zijn er ruim 10.000 meer dan de 23.396 stuks die in mei vorig jaar in ons land werden geregistreerd. Het gaat om een procentuele toename van maar liefst 41,6 procent. In april werden nog 35 procent meer nieuwe auto's Nederland geregistreerd dan een jaar eerder. De eerste vijf maanden van dit jaar laten dan ook achtereenvolgens knalgroene registratiecijfers zijn. Net als in eerdere maanden van dit jaar het geval was komt dat vooral doordat importeurs eerder opgelopen achterstanden in hoog tempo aan het wegwerken zijn.

Populairste automerken in Nederland, mei 2023

Kia mag zich net als in april in Nederland weer marktleider noemen. Er werden in mei ruim 3.500 nieuwe auto's van het merk gekentekend en daarmee was één op de tien nieuwe personenauto's die afgelopen maand in ons land zijn gekentekend een Kia. Volkswagen staat op plek twee met 3.167 exemplaren op plek twee. Toyota en Peugeot wisselen ten opzichte van april van plek, met Toyota dat ditmaal op de derde plek staat. Peugeot blijft echter slechts 5 auto's achter op het Japanse merk. Volvo sluit de Top 5 af met 1.971 nieuwe registraties en een marktaandeel van 6 procent.

Merk Aantal Marktaandeel 1 Kia 3.512 10,6 procent 2 Volkswagen 3.167 9,6 procent 3 Toyota 2.089 6,3 procent 4 Peugeot 2.084 6,3 procent 5 Volvo 1.971 6,0 procent

Populairste auto's in Nederland, mei 2023

Kia was in mei niet alleen het automerk waarvan de meeste nieuwe auto's zijn geregistreerd, Kia had afgelopen maand namelijk ook de populairste auto in handen. De Kia Picanto was in mei goed voor maar liefst 1.537 nieuwe registraties. Bijna één op de twintig in mei gekentekende nieuwe auto's was een Picanto. De Peugeot 208 - in april nog de nummer één - staat met 1.056 registraties op plek twee. Nummers drie en vier - de Tesla Model Y en Volvo XC40 - hijgen de kleine Fransman echter heftig in de nek. De Opel Corsa staat met 824 nieuw getekende exemplaren in mei op plek 5.