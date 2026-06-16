Mercedes-Benz lanceert het ene nieuwe elektrische model na het andere. Zelfs de Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé is tegenwoordig een EV. Dat er ook nog ruimte is voor rauw V8-gebulder, bewijst het met de vernieuwde Mercedes-AMG GLE 63 S 4Matic+ en Mercedes-AMG GLS 63 S 4Matic+. Die krijgen doodleuk een flink vernieuwde achtcilinder!

In maart trok Mercedes-Benz in één beweging het doek van twee vernieuwde modellen: de gefacelifte GLE en de opgefriste GLS. Dat SUV-duo krijgt natuurlijk ook weer heftige AMG-versies. De vernieuwde GLE werd al in twee AMG-versies getoond: als plug-in hybride GLE 53 Hybrid 4Matic+ met 585 pk sterke zescilinder en als GLE 53 zónder Hybrid-toevoeging, maar wel met mild-hybride ondersteuning en 449 pk. Van zowel de GLE als de GLS is er nu de absolute AMG-topper. Dit zijn de Mercedes-AMG GLE 63 S 4Matic+ en Mercedes-AMG GLS 63 S 4Matic+.

Net als voorheen hebben de 63 S-versies een V8 onder de kap. Opnieuw is dat een mild-hybride achtcilinder die een systeemvermogen van 612 pk op de been brengt. De achtcilinder is echter grondig vernieuwd. De conventionele 'cross plane'-krukas maakt namelijk plaats voor een flat plane-krukas. Zo'n krukas loopt normaliter minder trillingsvrij, een bijkomstigheid die de Duitsers op hebben weten te lossen door twee balansassen toe te voegen. De ontstekingsvolgorde van de cilinders is aangepast en de timing van de inlaatkleppen is herzien. Allemaal zaken die ervoor zorgen dat het koppel is gestegen, maar de uitstoot van schadelijke stoffen is verlaagd. Hier lees je meer over de vernieuwde achtcilinder van Mercedes-Benz, die eerder in de vernieuwde S-klasse debuteerde.

De 4.0 V8 met twee turbo's is 612 pk en 850 Nm sterk en profiteert van tot 23 pk en 205 Nm aan mild-hybride ondersteuning. De Mercedes-AMG GLE 63 S 4Matic+ - zeg dat maar eens tien keer snel achter elkaar - beukt daarmee in 3,9 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid: 280 km/h. De nog grotere GLS 63 4Matic+ raast zijn 2.500 kilo gewicht in 4,2 seconden naar de 100 km/h. Schakelen gaat in beide modellen met een AMG Speedshift 9G-automaat. Adaptieve luchtvering, een elektrisch geregeld AMG-differentieel op de achteras, extra potente remmen, actieve rolstabilisatie en een met spoilers en fors lichtmetaal aangezet uiterlijk horen net als een sportief aangekleed interieur als vanouds bij het AMG-feestje.

Nederlandse prijzen zijn er nog niet.