Tchau: Volkswagen Fox na 18 jaar uit productie

Een afgekoelde maaltijd valt in de magnetron zo weer op smakelijke temperatuur te bliepen, een trucje dat autofabrikanten in onder meer Zuid-Amerika maar al te goed kennen. De ook in Nederland verkochte kleine Volkswagen verruilt het aardse bestaan voor het automobiele hemelse en is daar in goed gezelschap. Het Volkswagenvosje kart er namelijk vrolijk rond naast oudgedienden als de eerste generatie Fiat Uno, de Palio en eerste Doblò. Andere hier bekende Zuid-Amerikanen die onnoemelijk lang in productie waren.

Toen de Lupo in 2005 afzwaaide was Volkswagen naarstig op zoek naar een opvolger voor die kleine driedeurs. De zoektocht kwam nog datzelfde jaar tot een eind door de bijzondere beslissing om de Fox naar Europa te halen. De in 2003 op de Zuid-Amerikaanse markt gebrachte Fox was een speciaal voor de lokale markten door Volkswagen do Brasil ontwikkelde en in Brazilië en Argentinië geproduceerde hatchback die in Nederland alleen als driedeurs werd geleverd. In onder meer Brazilië bestonden er naast een vijfdeurs nog tal van andere carrosserievarianten. Ga er maar even voor zitten. De Fox kreeg namelijk een met cross-elementen volgehangen versie die CrossFox en later Fox Xtreme heette, maar werd ook leverbaar als MPV-achtige variant die afhankelijk van het land waarin hij werd geleverd als SpaceFox, SportVan, Fox Plus of Suran door het leven ging. Net als van de hatchback bestond ook daarvan een 'crossvariant': de SpaceCross.

De Fox mocht zoals gezegd alleen als driedeurs zijn tanden in de Nederlandse markt zetten. In 2011 viel in Europa het doek voor de Fox en uiteindelijk was het de meer op Europese smaak afgestemde Up die het model zou opvolgen. Overigens werd de Up ook in Zuid-Amerika op de markt gebracht, zij het in opvallend aangepaste vorm. Over aangepaste vormen gesproken, de Up werd natuurlijk meermaals gefacelift, maar ging in 2014 het grondigst onder het mes. In dat jaar werd de auto omgetoverd tot een piepkleine Golf. Overigens was er voor de bekende Fox een andere Volkswagen met die naam, al betrof dat een in Noord-Amerika geleverde twee- en vierdeurs sedan op basis van de Braziliaanse Gol.

Tussen 2005 en 2011 verkocht Volkswagen in Nederland nog 21.290 exemplaren van de Fox. Niet eens zo verkeerd, maar uiteraard slechts een fractie van het totaal aantal geproduceerde Volkswagens Fox. In de achttien jaar dat de auto in productie was, zijn er alleen al in Brazilië zo'n 1,8 miljoen exemplaren van geproduceerd. Hoewel dat lang geen recordaantal is, is het een moeilijk voor te stellen hoeveelheid. Zou je die 1,8 miljoen Foxjes achter elkaar parkeren, dan heb je een file van maar liefst 6.840 kilometer.