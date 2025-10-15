Stellantis is een enorm concern. Het merkenportfolio van de op vier na grootste autobouwer ter wereld bevat de merken Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel (en Vauxhall), Peugeot en Ram. Lang niet allemaal zijn ze in de Verenigde Staten actief, maar Alfa Romeo, Chrysler, Jeep, Maserati en Ram wel. Vooral die merken moeten in de Verenigde Staten enorm gaan groeien.

De komende vier jaar investeert Stellantis dan ook omgerekend 11,2 miljard euro om te kunnen groeien in de VS. Stellantis wil er onder meer vijf nieuwe modellen verspreid over diverse merken introduceren. Waaronder een nieuwe middelgrote pick-up die in Toledo in de staat Ohio het levenslicht moet zien. Ook wil Stellantis zijn fabriek in het in Illinois gelegen Belvidere heropenen. Daar moeten twee de Jeep Cherokee en Compass voor de Amerikaanse markt gebouwd worden. Meer nieuws: in Warren (Michigan) gaat Stellantis een EV met range-extender produceren én een nieuwe SUV die enkel verbrandingsmotoren krijgt. Daarbij kondigt Stellantis aan dat de volgende generatie van de Dodge Durango in Detroit gebouwd gaat worden. Verder introduceert Stellantis een volledig nieuwe generatie viercilinder benzinemotoren die het in Kokomo (Indiana) in elkaar gaat zetten.

De investeringen en daarbij behorende plannen moeten in totaal 5.000 nieuwe banen opleveren en moet de productie van Stellantis in de VS met zo'n 50 procent verhogen. "We willen groeien in de VS met producten die in Amerika worden gebouwd", zegt Stellantis-topman Antonio Filosa in een begeleidend schrijven. "We delen de doelstelling van de president om banen terug te brengen naar de Verenigde Staten, dat doen we nu en dat zullen we blijven doen", vervolgde hij.