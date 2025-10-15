Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Stellantis investeert dik 11 miljard euro om te groeien in Verenigde Staten

Hoop op beter

12
Dodge Charger Daytona Four Door
Lars Krijgsman

Stellantis pompt de komende vier jaar maar liefst 13 miljard dollar - 11,2 miljard euro - in zichzelf. Het doel: groeien in de Verenigde Staten. En fors ook!

Stellantis is een enorm concern. Het merkenportfolio van de op vier na grootste autobouwer ter wereld bevat de merken Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel (en Vauxhall), Peugeot en Ram. Lang niet allemaal zijn ze in de Verenigde Staten actief, maar Alfa Romeo, Chrysler, Jeep, Maserati en Ram wel. Vooral die merken moeten in de Verenigde Staten enorm gaan groeien.

De komende vier jaar investeert Stellantis dan ook omgerekend 11,2 miljard euro om te kunnen groeien in de VS. Stellantis wil er onder meer vijf nieuwe modellen verspreid over diverse merken introduceren. Waaronder een nieuwe middelgrote pick-up die in Toledo in de staat Ohio het levenslicht moet zien. Ook wil Stellantis zijn fabriek in het in Illinois gelegen Belvidere heropenen. Daar moeten twee de Jeep Cherokee en Compass voor de Amerikaanse markt gebouwd worden. Meer nieuws: in Warren (Michigan) gaat Stellantis een EV met range-extender produceren én een nieuwe SUV die enkel verbrandingsmotoren krijgt. Daarbij kondigt Stellantis aan dat de volgende generatie van de Dodge Durango in Detroit gebouwd gaat worden. Verder introduceert Stellantis een volledig nieuwe generatie viercilinder benzinemotoren die het in Kokomo (Indiana) in elkaar gaat zetten.

De investeringen en daarbij behorende plannen moeten in totaal 5.000 nieuwe banen opleveren en moet de productie van Stellantis in de VS met zo'n 50 procent verhogen. "We willen groeien in de VS met producten die in Amerika worden gebouwd", zegt Stellantis-topman Antonio Filosa in een begeleidend schrijven. "We delen de doelstelling van de president om banen terug te brengen naar de Verenigde Staten, dat doen we nu en dat zullen we blijven doen", vervolgde hij.

12 Bekijk reacties

Lees ook

Nieuws
Citroën BX 19 Sport

Citroën BX uit Flodder is nu meer dan vier keer zo duur als in 1986

Nieuws
Rijbewijs 2025

Je rijbewijs halen wordt volgend jaar duurder

Toyota C-HR+

Test: Toyota C-HR+ - Groter en zwaarder maar wel met het dynamische C-HR-gevoel

Nieuws
Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo Tonale: minder kracht, wel subtiel strakker

Seat Ibiza ST

Seat Ibiza ST 1.2 TDI E-Ecomotive - 2011 - 319.654 km - Klokje rond

Lezersreacties (12)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.