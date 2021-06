SsangYong komt met elektrische Korando en nieuwe SUV

Het Zuid-Koreaanse SsangYong kwam vorig jaar meermaals in het nieuws vanwege financiële problemen en gedoe met moederbedrijf Mahindra & Mahindra, dat het merk zelfs helemaal van de hand zou willen doen. Daar kwam ook de pandemie nog eens overheen. Zware tijden dus, zo geeft SsangYong zelf in een verklaring ook aan. Desalniettemin wist het merk tussen alle gekte door de aandacht op zich te vestigen met de aankondiging van een elektrisch model. Een auto die direct als aangepaste Korando herkenbaar was in teaserfoto's, maar door SsangYong zelf als 'EV100' werd bestempeld.

Nu is bekend dat het inderdaad een elektrische Korando is, die luistert naar de naam Korando e-Motion. Op bovenstaande foto is goed te zien dat de elektrische Korando zijn conventionele front verruilt voor een meer gesloten exemplaar en blauwe accenten die de alternatieve aandrijfvorm verder moeten benadrukken. Een beetje zoals we dat kennen van de i-modellen van BMW. Jammer genoeg laat SsangYong nog geen informatie los over de techniek. Mocht de Korando e-Motion een fatsoenlijke actieradius hebben en dankzij het uitblijven van bpm ook een stuk gunstiger in de markt staan dan zijn conventioneel aangedreven broertjes, dan kon het wel eens een redder worden voor het merk hier in Europa.

De Korando e-Motion is deze week in productie gegaan, iets later dan aanvankelijk verwacht, vanwege het chiptekort. SsangYong verwacht dat de eerste exemplaren van de Korando e-Motion in augustus naar Europa verscheept worden en in oktober de verkoop begint.

J100

SsangYong grijpt het moment direct aan om ook alvast een volgende nieuwkomer onder de aandacht te brengen. Het werkt namelijk aan een geheel nieuwe SUV, waarvan het al twee schetsen laat zien. Deze voorlopig 'J100' gedoopte creatie luidt volgens het merk een nieuw designtijdperk in voor SsangYong en dat is goed te zien. De J100 krijgt vooral aan de voorkant een ander voorkomen dan we van de huidige modellen kennen, al is er wel het één en ander van andere merken in te herkennen. De J100 is een medium-sized SUV, die het gat tussen de Korando en de Rexton moet overbruggen. In 2022 komt de productieversie op de markt en hoewel SsangYong verder nog geen details deelt, stelt het wel dat het op den duur ook met een 'mid-sized EV' komt. Mogelijk wordt de J100 dus ook volledig elektrisch. Daarnaast werkt SsangYong aan een elektrische pick-up.